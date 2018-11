El ejército británico se prepara para ‎reprimir motines contra el Brexit

El Sunday Times reporta en su edición del 18 de noviembre de 2018 que el ejército británico ha ‎recibido instrucciones de prepararse para mantener el orden, junto a la policía, en las grandes ‎ciudades del Reino Unido. ‎

Ante la actitud inflexible de la Unión Europea, la primer ministro británica Theresa May parece ‎incapaz de llegar a un acuerdo con esa entidad supranacional. ‎

La Unión Europea rechazó la proposición británica de mantener al Reino Unido en el Mercado ‎Común después de su separación de las obligaciones supranacionales que le imponía el Tratado de ‎Maastrich. Extremadamente inquieta ante la posibilidad de que otros países miembros se decidan ‎a seguir el ejemplo británico y optar por salir de su estructura supranacional, la Unión Europea ‎ha amenazado con reactivar la guerra de liberación nacional en Irlanda del Norte si Londres ‎no acepta un acuerdo capaz que desestimule la partida de otros países. ‎

Ante un fracaso de las negociaciones, la burguesía británica favorable a la Unión Europea podría ‎desencadenar graves motines.‎

“Operation ‘No Deal’ — army plans for troops on street”, Tim Ripley y Mark Hookham, The Sunday Times, 18 de noviembre ‎de 2018.