Laut der Sunday Times vom 18. November 2018 hat die britische Armee den Auftrag erhalten, sich für die Aufrechterhaltung der Ordnung in den großen Städten des Vereinigten Königreichs seitens der Polizei bereitzuhalten.

Der Premierminister Theresa May wäre angesichts der Starrheit der Europäischen Union nicht in der Lage, eine Einigung mit Brüssel zu finden.

Die Europäische Union hat den britischen Vorschlag, wenn das Vereinigte Königreich die supranationalen Pflichten des Maastricht-Vertrags verlassen hat, im gemeinsamen Markt zu verbleiben, abgelehnt. Sehr besorgt über eine mögliche Ansteckungswirkung des Brexit, hat die Union gedroht, den nationalen Nord-Irland Befreiungskrieg zu reaktivieren, wenn das Vereinigte Königreich nicht eine für andere Mitgliedstaaten abschreckende Vereinbarung akzeptiert.

Wenn die Gespräche scheitern, könnte die pro-EU Bourgeoisie Unruhen auslösen.

