Die russische Vermittlung für den Iran mit Washington und Tel Aviv

Am 8. November wurde der US-Botschafter für Syrien in Moskau empfangen. Dann, bei ihrem Treffen in Paris anlässlich der Feierlichkeiten des 11. November hat der russische Präsident Wladimir Putin kurze Gespräche mit seinem US-Amtskollegen, Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gehabt.

Russland hat seine Vermittlung angeboten, um die US-Sanktionsmassnahmen gegen den Iran zu erleichtern, im Austausch mit einem iranischen militärischen Rückzug von Syrien.

Mehrere Fragen tauchen auf. Besonders jene, ob Washington bereit ist, Russland in Syrien allein zu lassen, und ob der Iran genügend Autorität über die Hisbollah hat - wie die USA und Israel es behaupten, - um ihr zu befehlen, sich zurückzuziehen.