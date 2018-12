ارتش بریتانیا تصمیم گرفته تظاهرات ضد برکسیت را سرکوب نماید

به گفته ی ساندی تایم ، در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ ، ارتش بریتانیا در کنار پلیس این کشور ، مامور ایجاد نظم در بسیاری از شهرها شده .

در برابر عدم انعطاف اتحادیه ی اروپا ، نخست وزیر ترزا می ، نخواهد توانست در بروکسل به تفاهم برسد .

اتحادیه ی اروپا ، درخواست بریتانیا را پس از آنکه این کشور از پیمان ماستریخت خارج شود ، برای حضور در بازار مشترک ، نخواهد پذیرفت . اتحادیه ی اروپا از سرایت برکسیت به سایر کشورهای این اتحادیه ، تهدید کرد تا جنگ آزادی بخش ملی ایرلند شمالی را از سر گیرد .

در صورت شکست گفتگوها ، بورژوازی حامی اتحادیه ی اروپا ، می تواند تظاهراتی را بر پا نماید .

“Operation ‘No Deal’ — army plans for troops on street”, Tim Ripley and Mark Hookham, The Sunday Times, November 18, 2018.