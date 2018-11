O Exército britânico prepara-se para reprimir motins anti-Brexit

Segundo o Sunday Times de 18 de Novembro de 2018, o Exército britânico foi encarregado de se preparar para manter a ordem nas grandes cidades do Reino Unido ao lado da polícia.

Face à rigidez da União Europeia, a Primeira-ministra Theresa May não conseguiria chegar a um acordo com Bruxelas.

A União Europeia rejeitou a proposta britânica de permanecer no Mercado Comum assim que o Reino Unido tiver deixado as obrigações supranacionais do Tratado de Maastricht. Muito inquieta quanto a um possível efeito de contágio do Brexit, a União ameaçou reactivar a guerra de libertação nacional da Irlanda do Norte se o Reino Unido não aceitasse um acordo dissuasivo para os outros Estados-Membros.

Em caso de fracasso das negociações, a burguesia pró-União Europeia poderia desencadear tumultos.