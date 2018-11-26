شبكة فولتير

وساطة روسية لصالح إيران وتل أبيب، مع واشنطن

شبكة فولتير
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استقبل السفير الأمريكي لدى سوريا، في 8 نوفمبر في موسكو. بعد ذلك، وخلال لقائهم في باريس بمناسبة احتفالات 11 نوفمبر، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات قصيرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد اقترحت روسيا وساطة لتخفيف نظام العقوبات الأمريكي ضد إيران، مقابل انسحاب عسكري إيراني من سوريا.

ثمة أسئلة عديدة تطرح نفسها. لاسيما ما إذا كانت واشنطن مستعدة لترك روسيا وحدها في سوريا، وما إذا كانت إيران تملك السلطة الكافية على حزب الله - كما تزعم الولايات المتحدة وإسرائيل - لتأمره بالانسحاب.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “وساطة روسية لصالح إيران وتل أبيب، مع واشنطن ”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018, www.voltairenet.org/article204108.html

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