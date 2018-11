« Horizons et débats », n°26, 26 novembre 2018

Les migrations, armes de guerre

Pour une information factuelle sur l’histoire, les causes et les effets de la migration. Un nouveau livre de Hannes Hofbauer / Durabilité et libre-échange : Non à la libéralisation à sens unique. Position conséquente au sujet d’un développement durable, par l’Association suisse pour un secteur agroalimentaire fort (ASSAF) / Les Chambres fédérales voteront sur le Pacte de l’ONU pour les migrations lors de la session d’hiver, par Marianne Wüthrich / Qui en Allemagne a abandonné les pratiques de la démocratie participative ? Le Bundestag allemand a débattu du pacte de l’ONU sur les migrations, par Karl Müller / La critique du pacte migratoire de l’ONU arrive en Allemagne de différents côtés / Le Brexit, l’UE et la démocratie britannique, par Nicola Ferronato / Après Stalingrad, la seule réponse est : plus jamais la guerre ! Heinrich Gerlach et son roman « Eclairs lointains – Percée à Stalingrad », par Werner Wüthrich / Une épicerie au charme d’antan. Le commerce des denrées exotiques : une entreprise à contre-courant du mainstream, par Heini Hofmann.