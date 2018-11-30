Министр финансов Стивен Мнушин аплодирует министру обороны Джеймсу Мэттису

Цель визита в Москву 8 ноября посла Джеймса Джеффри состояла в том, чтобы выразить озабоченность США в отношении растущего влияния Ирана в арабском мире (Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Ливан, Сирия, Йемен). Теперь Вашингтон рассматривает этот вопрос не как религиозный (шиитско-суннитский), а как геостратегический, хотя Тегеран выстраивает свою оборону против шиитских передовых постов.

Тогда Москва стала выторговывать у США для Тегерана смягчение односторонних санкций в обмен на вывод иранских сил из Сирии. Президент Владимир Путин высказал своё предложение не только своему американскому коллеге, но и Премьер-министру Израиля во время встречи в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны 11 ноября.

Он пытался убедить Запад в том, что в Сирии Россия является единственной страной, способной создать тандем с Ираном. И также утверждал, что Иран не имеет такой власти, чтобы, как это требуют Вашингтон и Тель-Авив, приказать Хезболле тоже выйти из Сирии.

В ответ на это Вашингтон спустя девять дней объявил России одиннадцатый с начала августа пакет односторонних санкций. Их причиной стало то, что Россия и Иран, якобы, организовали незаконный трафик, направленный на поддержку президента Ассада и расширение влияния Ирана в арабском мире.

Подобная риторика, которую считали давно забытой, уподобляет три страны (Российскую Федерацию, Сирийскую Арабскую Республику и Исламскую Республику Иран) машинам, которыми управляют три человека (Башар аль-Ассад, Али Хаменеи и Владимир Путин), сплочённые на почве ненависти к своим народам. При этом не учитывается тот факт, что в своих странах эти лидеры пользуются массовой поддержкой, тогда как Соединённые Штаты раздираются внутренними противоречиями.

А теперь перейдём к нелепому утверждению о том, что Россия помогает персам завоевать арабские страны.

По словам министра финансов США Стивена Мнушина, который озвучил 20 ноября американские санкции, последние представляют собой не экономическую войну, они всего лишь служат наказанием за «злодеяния» этих трёх «режимов». Однако они касаются, в основном, снабжения сирийского народа очищенной нефтью, используемой с наступлением холодов для обогрева и освещения.

И не будем лишний раз напоминать, что эти три страны отрицают «злодеяния», в которых их обвиняют, тогда как США до сих пор продолжают развязанные ими войны в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.

Американские санкции являются односторонними, они не объявлены Советом безопасности ООН. И они незаконны с точки зрения международного права, так как Вашингтон пытается принудить третьи страны присоединиться к ним, что представляет угрозу для стран, против которых они направлены, и, следовательно, нарушают Устав ООН. Соединённые Штаты имеют право отказаться от торговли с какими-либо странами, но не оказывать давления на других с целью ослабления их экономик. Раньше Пентагон утверждал, что если оказать давление на страну, то народ этой страны свернет своё правительство. С этой целью осуществлялись бомбардировки Дрездена во время Второй мировой войны и торговое эмбарго против Кубы во время холодной войны. Однако за 75 лет нет ни одного факта, который подтверждал бы эту теорию. И сегодня Пентагон использует санкции против других стран в качестве оружия. Оружия, служащего для убийства людей.

Комплекс мер против Ирана, России и Сирии представляет собой комплексную систему изоляции [1]. Речь идёт не только об экономических мерах, но и, вне всякого сомнения, о военных действиях, используемых в экономической области. Они со временем должны разделить мир на два лагеря, как это было в эпоху соперничества США и СССР.

Министр Мнушин долго убеждал всех в том, что санкции направлены на то, чтобы положить конец торговле углеводородами, то есть лишить страны-экспортёры их основного источника доходов.

Механизм, изложенный Стивеном Мнушиным, следующий:

Сирия не может перерабатывать свою нефть после того, как ИГ или Международная коалиция разрушили её нефтеперерабатывающие заводы.

Иран в нарушение предыдущих односторонних санкций США в течение четырёх лет поставляет в Сирию очищенную нефть. Эта нефть транспортируется западными компаниями для российской государственной компании Промсырьеимпорт. Оплату производит частная сирийская компания Global Vision Group, которая в свою очередь получает финансовую помощь от иранской компании Tabir Kish Medical and Pharmaceutical.

Часть полученной нефти Global Vision Group передаёт Хезболле и Хамас.

Но всё это звучит как бред сивой кобылы:

Международная коалиция официально борется с ИГИЛ. Однако многие свидетели утверждают, что коалиция наносила удары по Исламскому государству, когда эта организация выходила за пределы зоны, которая была ей указана Пентагоном (план Райта), и, наоборот, сбрасывала ей с воздуха оружие, если та не выходила за пределы указанной зоны. И коалиция, и ИГИЛ действовали сообща по уничтожению в Сирии нефтеперерабатывающих предприятий.

Какое отношение имеет российское правительство к поставкам нефти из иранских нефтеочистительных предприятий в сирийские порты?

Какое отношение Сирия имеет к финансированию Ираном Хезболлы и Хамаса?

Зачем Сирии вдруг потребовалось передавать иранские деньги Организации освобождения Палестины, лидеры которой являются членами Братьев-мусульман, ведущих с ней войну?

Стивен Мнушин пространными рассуждениями себя не утруждает. Для него Сирия – преступник, Россия – её соучастница, а Иран, Хезболла и Хамас – «террористы». В этом вся суть, одно слово - и никаких рассуждений.

Согласно французской пословице, «когда хотят утопить собаку, говорят, что она бешеная». Так что не следует рассчитывать на логику в ответе министра Мнушина на предложение президента Путина.

Постепенно Соединённые Штаты выводят свои войска из зон конфликтов, в которые они вовлечены. Но вместо них они используют наёмников и экономические санкции, представляющие собой новый способ средневековых осад.