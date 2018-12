Tajne postanowienia umowy gazowej między Cyprem, Grecją, Włochami i Izraelem

Izrael podpisał również porozumienie z Egiptem w sprawie eksportu gazu. Ta równoległa umowa została zawarta przez egipską spółkę East Gas, w której egipskie tajne służby posiadają większość udziałów. Również i w tym przypadku, egipski gaz przybrzeżny będzie wydobywany przez Izrael, a następnie dostarczany do Egiptu dla skroplenia go przed eksportem.

W zasadzie, Turcja nie ma nic do tych złóż, ale okupuje północny Cypr [ 3 ]. W lutym 2018 roku marynarka wojenna Turcji uniemożliwiła włoskiemu statkowi badawczemu rozpoznanie dna morskiego na wodach terytorialnych Cypru Północnego. W czerwcu br. prezydent Erdogan groził każdemu podmiotowi, który by się zdecydował na samowolne przeprowadzanie badań na tym okupowanym obszarze.

Cypr, Grecja, Włochy i Izrael zawarły porozumienie o wspólnej budowie gazociągu w basenie Morza Śródziemnego. [ 1 ] Będzie to najdłuższy i najgłębszy rurociąg podwodny o niezbyt dużej przepustowości ok. 12 mld m3 rocznie. Jego koszt szacuje się na 8 mld dolarów, a zostanie oddany do eksploatacji za pięć lat. Nie podano jeszcze daty uruchomienia gazociągu.

Tłumaczenie

Grzegorz Grabowski

Polski blog



[1] Zob. także:

„Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry i Rumunia stworzyły front proizraelski w UE”, Tłumaczenie Grzegorz Grabowski, Sieć Voltaire, 4 lutego 2016.

Mariusz Ruszel, Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z basenu Morza Śródziemnego do Europy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN”, Wyd. Polska Akademia Nauk, Nr Xa/2015, s. 125–135.

[2] „Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region” („Przegląd ropy naftowej i gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego”), U.S. Energy Information Administration, August 15, 2013.

[3] Cypr Północny.