Секретные условия газового соглашения между Кипром, Грецией, Италией и Израилем

Перевод

Григорий Грабовский

Polski blog



[1] См. также:

„Bulgaria, Cyprus, Greece, Hungary and Romania establish a Pro-Israel Front within the EU”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 2 February 2016.

Mariusz Ruszel, Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z basenu Morza Śródziemnego do Europy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN”, Wyd. Polska Akademia Nauk (Мариуш Рушель, Потенциальные возможности экспорта природного газа из Средиземноморья в Европу, „[Тека Комиссии политологии и международных отношений Л.[юблинского] О.[тдела] ПАН->http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawni...]”, Изд. Польская академия наук), № Xa/2015, c. 125–135.

[2] „Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region” („Обзор нефти и природного газа в Восточном Средиземноморье”), U.S. Energy Information Administration, August 15, 2013.

[3] Турецкая Республика Северного Кипра.