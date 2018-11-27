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Секретные условия газового соглашения между Кипром, Грецией, Италией и Израилем

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Кипр, Греция, Италия и Израиль заключили соглашение о совместном строительстве газопровода в бассейне Средиземного моря. [1] Это будет самый длинный и глубокий подводный трубопровод с не очень высокой пропускной способностью ок. 12 млрд. м3 в год. Его стоимость оценивается в 8 млрд. долларов, он будет введен в эксплуатацию через пять лет. Дата запуска газопровода еще не указана.

Египет, Палестина, Ливан, Сирия и Турция официально не являются участниками данного соглашения, хотя тоже имеют доступ к этим же месторождениям газа, обнаруженным в 2011 году. [2]

В принципе, Турция не имеет ничего общего с этими месторождениями природного газа, но она оккупирует Северный Кипр [3]. В феврале 2018 г. турецкий военно-морский флот помешал итальянскому разведывательскому судну исследовать морское дно в территориальных водах Северного Кипра, а в июне этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал всем, кто попытается провести исследования в этом районе без его разрешения.

Однако, похоже на то, что Хамас и Египет являются сторонами данного соглашения.

- Разрешение, предоставленное Израилем в начале ноября Катару, чтобы он отвечал за оплату заработной платы чиновникам в Секторе Газа, было бы уступкой Израиля в обмен на признание Хамасом морской границы Палестины, установленной в одностороннем порядке Израилем. Таким образом, палестинский газ будет эксплуатироваться Израилем, а Катар будет платить долю Хамасу.

- Израиль также подписал соглашение с Египтом о экспорте газа. Этот параллельный договор заключен компанией East Gas, в которой египетские секретные службы имеют большинство акций. Также и в этом случае египетский внебереговой газ будет добываться Израилем, а затем будет направляться в Египет для конденсации перед экспортом.

Эти маневры делаются для того, чтобы скрыть противоречия между официальной риторикой лидеров и их реальной политической практикой.

„Крестными родителями” всех этих договоров были ЕС и Катар.

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] См. также:
Bulgaria, Cyprus, Greece, Hungary and Romania establish a Pro-Israel Front within the EU”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 2 February 2016.
Mariusz Ruszel, Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z basenu Morza Śródziemnego do Europy, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN”, Wyd. Polska Akademia Nauk (Мариуш Рушель, Потенциальные возможности экспорта природного газа из Средиземноморья в Европу, „[Тека Комиссии политологии и международных отношений Л.[юблинского] О.[тдела] ПАН->http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawni...]”, Изд. Польская академия наук), № Xa/2015, c. 125–135.

[2] „Overview of oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region” („Обзор нефти и природного газа в Восточном Средиземноморье”), U.S. Energy Information Administration, August 15, 2013.

[3] Турецкая Республика Северного Кипра.

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Источник : « Секретные условия газового соглашения между Кипром, Грецией, Италией и Израилем », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 27 ноября 2018, www.voltairenet.org/article204134.html

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