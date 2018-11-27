Секретные условия газового соглашения между Кипром, Грецией, Италией и Израилем

Кипр, Греция, Италия и Израиль заключили соглашение о совместном строительстве газопровода в бассейне Средиземного моря. [1] Это будет самый длинный и глубокий подводный трубопровод с не очень высокой пропускной способностью ок. 12 млрд. м3 в год. Его стоимость оценивается в 8 млрд. долларов, он будет введен в эксплуатацию через пять лет. Дата запуска газопровода еще не указана.

Египет, Палестина, Ливан, Сирия и Турция официально не являются участниками данного соглашения, хотя тоже имеют доступ к этим же месторождениям газа, обнаруженным в 2011 году. [2]

В принципе, Турция не имеет ничего общего с этими месторождениями природного газа, но она оккупирует Северный Кипр [3]. В феврале 2018 г. турецкий военно-морский флот помешал итальянскому разведывательскому судну исследовать морское дно в территориальных водах Северного Кипра, а в июне этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал всем, кто попытается провести исследования в этом районе без его разрешения.

Однако, похоже на то, что Хамас и Египет являются сторонами данного соглашения.

Разрешение, предоставленное Израилем в начале ноября Катару, чтобы он отвечал за оплату заработной платы чиновникам в Секторе Газа, было бы уступкой Израиля в обмен на признание Хамасом морской границы Палестины, установленной в одностороннем порядке Израилем. Таким образом, палестинский газ будет эксплуатироваться Израилем, а Катар будет платить долю Хамасу.

Израиль также подписал соглашение с Египтом о экспорте газа. Этот параллельный договор заключен компанией East Gas, в которой египетские секретные службы имеют большинство акций. Также и в этом случае египетский внебереговой газ будет добываться Израилем, а затем будет направляться в Египет для конденсации перед экспортом.

Эти маневры делаются для того, чтобы скрыть противоречия между официальной риторикой лидеров и их реальной политической практикой.

„Крестными родителями” всех этих договоров были ЕС и Катар.