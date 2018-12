Rosja opublikowała trzy protokoły przesłuchań marynarzy ukraińskich [1], zatrzymanych w trakcie incydentu kerczeńskiego w dniu 25.11.2018 r., oraz jeden dokument (v. foto) znaleziony na pokładzie jednego z okrętów.

Zgodnie z tym dokumentem i zapisami wideo, przedmiotowy incydent został zaplanowany przez Ukrainę we współpracy z obcymi mocarstwami. W celu koordynacji działań umieszczono na pokładach dwóch oficerów ukraińskiego wywiadu wojskowego. To właśnie oni zabraniali marynarzom ukraińskim odpowiadać na sygnały Rosjan, gdy ukraińskie okręty wojenne weszły na wody terytorialne Rosji, uważane przez Ukrainę za należące do niej.

Nasz współpracownik Walentyn Vasilescu uważa, że amerykańskie i izraelskie samoloty zwiadu radioelektronicznego przeleciały przed tym incydentem w pobliżu tego obszaru, by wykryć położenie sił rosyjskich [2].

Chociaż Izrael wciąż nie jest członkiem NATO, to posiada oficerów łącznikowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W ramach obecności NATO za plecami służb specjalnych, w czasie zamachu stanu w Kijowie czterech izraelskich oficerów i trzydziestu jeden izraelskich żołnierzy uczestniczyło w walkach na Majdanie po stronie eks-narodowo-socjalistycznej partii „Swoboda”.

Wygląda na to, że operacja kerczeńska była zorganizowana przez NATO w celu stworzenia „rosyjskiego zagrożenia”, które by posłużyło do uzasadnienia przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Operację tę nadzorował ambasador Kurt Volker, zwerbowany przez CIA w czasie studiów na Uniwersytecie Georgetown [3]. Po zakończeniu pracy w siedzibie agencji w Langley wstąpił on do służby dyplomatycznej i w czasie wojen w Jugosławii stał się „doradcą” Ryszarda Holbrooke’a. Został też pomocnikiem Wiktorii Nuland, gdy była ona przedstawicielką przy NATO, a po jej odejściu objął to stanowisko. Dzisiaj jest ambasadorem w Kijowie.