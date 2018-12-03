Сеть Вольтер

Флот Украины нарушает морское пространство РФ

Сеть Вольтер
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Украинский военно-морской флот 25 ноября 2018 года намеренно нарушил в Крыму российское морское пространство.

Рассмотрев вход вооруженных катеров „Бердянск” и „Никополь” и буксира „Яни Капу” на свои территориальные воды как враждебный акт – Россия перехватила их. Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил президенту Порошенко введение военного положения „на 60 дней”. Совет Безопасности ООН должен собраться в срочном порядке по просьбе обеих сторон.

После референдума о самоопределении (2014 год) Украина не признает принадлежности Крыма к РФ и считает, что сухопутнo-морская территория Крыма по-прежнему является частью украинского государства. С момента открытия российского моста между двумя берегами Керченского пролива украинский военно-морской флот переносил на Азовское море все, что осталось от него.

Россия не признает госпереворота в Киеве, совершенного с помощью США в интересах группировок национальных социалистов. Учитывая, что путчисты предприняли различные меры против российского меньшинства в Украине, в том числе отменили прежний статус русского языка, Россия признала результаты референдума по самоопределению населения Крыма и вновь поприветствовала его в своих границах. Однако, Россия не высказалась по поводу Донбасса, заатакованного киевским режимом.

Столкнувшись с украинской блокадой Крымского полуострова, Москва построила мост между двумя берегами Керченского пролива. В связи с украинской милитаризацией Азовского моря российская ФСБ ввела процедуру досмотра торговых судов, как украинских, так и российских, вплывающих в канал Керчь-Еникале. Эти действия, продолжительностью, как правило, ок. 3 часов, время от времени продлевались до 36 часов, и привели к утруднению в работе украинских портов Бердянск и Мариуполь и российских портов также.

21 ноября Россия опубликовала коммюнике, предупреждающее о милитаризации Азовского моря [1].

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] « Заявление России по Азовскому морю », Сеть Вольтер, 21 ноября 2018.

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Источник : « Флот Украины нарушает морское пространство РФ », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 3 декабря 2018, www.voltairenet.org/article204196.html

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