Сеть Вольтер

Подтверждениe нашей версии керченского инцидента

Сеть Вольтер
+

Российская Федерация опубликовала 3 допроса украинских моряков [1], задержанных во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, и документ (см. фото), найденный на борту одного из кораблей.

Согласно этому документу и заявлениям, содержащимся в видеозаписях допросов украинских моряков, этот инцидент был запланирован в координации с иностранными державами. Два сотрудника разведывательных служб Украины находились на борту с целью координации операции. Это именно они запрещали морякам отвечать на сигналы россиян, когда украинские корабли проникли в территориальные воды России, которые Украина считает своими.

Наш сотрудник и эксперт по военным вопросам Валентин Василеску отметил, что самолеты радиоэлектронной разведки США и Израиля пролетели вблизи этого района до инцидента, чтобы обнаружить российскую оборону [2].

Хотя Израиль до сих пор не является членом НАТО, но имеет отделение связи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Во время киевского переворота в 2014 году, 4 офицера и 31 израильских солдат участвовали в актах насилия на площади Майдан по стороне партии экс-национальных социалистов „Свобода”, в рамках присутствия НАТО за плечами спецслужб.

По-видимому, операция в Керченском проливе была организована по приказу НАТО, с целью создания „российской угрозы”, чтобы оправдать принятие Украины в Североатлантический альянс. Провокация развивалась под наблюдением американского посла Курта Волкера. Этот „дипломат” был завербован ЦРУ, когда он был студентом Джорджтаунского университета (Вашингтон) [3]. После работы в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли Курт Волкер был включен в дипломатическую службу и стал „советником” Ричарда Холброка во время войны в Югославии. Он был помощником Виктории Нуланд, когда она была постоянным представителем США при НАТО, а после её ухода он занял эту должность. В настоящее время он является послом в Киеве.

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] « Капитан украинского флота признал провокацию у Крымского моста », Правда.Ру, 27 ноября 2018.

[2] « À qui profite l’incident du détroit de Kertch ? » (« Кому выгоден керченский инцидент ? »), par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 29 novembre 2018.

[3] Согласно английской версии Википедии, Курт Волкер является выпускником Университета Темпл в Филадельфии и Школы международных отношений им. Л. X. Эллиота при Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Сеть Вольтер

Вольтер, международное издание

Данная статья находится под лицензией Creative Commons

Вы можете свободно пользоваться стятьями Réseau Voltaire в некоммерческих целях, при условии, что источник цитируется и что содержание не меняется. (лицензия CC BY-NC-ND).

Источник : «  Подтверждениe нашей версии керченского инцидента », Перевод Григорий Грабовский, Сеть Вольтер, 3 декабря 2018, www.voltairenet.org/article204197.html

Поддержать Сеть Вольтер

Вы пользуетесь настоящим сайтом, где вы можете найти качественные анализы, которые помогают вам создать ваше собственное мироззрение. Для того, чтобы мы могли продолжить эту работу, нам нужа ваша поддержка.
Помогите нам вашим пожертвованием

Как участвовать в Сеть Вольтер ?

Все деятели сети – добровольцы.
- Профессиональные переводчики : Вы можете участвовать в переводе статей.

Соединённые Штаты не хотят воевать в угоду банковским монополиям
Соединённые Штаты развязывают войну в Латинской Америке
Перед кем в долгу Эммануэль Макрон?
Чудовище, пожирающее своих детей
Чудовище, пожирающее своих детей
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Патриотизм против национализма
Патриотизм против национализма
Тьерри Мейсан, Сеть Вольтер
 
Сергей Рябков о договоре РСМД
Сергей Рябков о договоре РСМД
Сергей Рябков , Сеть Вольтер
 