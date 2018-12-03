Российская Федерация опубликовала 3 допроса украинских моряков [1], задержанных во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, и документ (см. фото), найденный на борту одного из кораблей.

Согласно этому документу и заявлениям, содержащимся в видеозаписях допросов украинских моряков, этот инцидент был запланирован в координации с иностранными державами. Два сотрудника разведывательных служб Украины находились на борту с целью координации операции. Это именно они запрещали морякам отвечать на сигналы россиян, когда украинские корабли проникли в территориальные воды России, которые Украина считает своими.

Наш сотрудник и эксперт по военным вопросам Валентин Василеску отметил, что самолеты радиоэлектронной разведки США и Израиля пролетели вблизи этого района до инцидента, чтобы обнаружить российскую оборону [2].

Хотя Израиль до сих пор не является членом НАТО, но имеет отделение связи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Во время киевского переворота в 2014 году, 4 офицера и 31 израильских солдат участвовали в актах насилия на площади Майдан по стороне партии экс-национальных социалистов „Свобода”, в рамках присутствия НАТО за плечами спецслужб.

По-видимому, операция в Керченском проливе была организована по приказу НАТО, с целью создания „российской угрозы”, чтобы оправдать принятие Украины в Североатлантический альянс. Провокация развивалась под наблюдением американского посла Курта Волкера. Этот „дипломат” был завербован ЦРУ, когда он был студентом Джорджтаунского университета (Вашингтон) [3]. После работы в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли Курт Волкер был включен в дипломатическую службу и стал „советником” Ричарда Холброка во время войны в Югославии. Он был помощником Виктории Нуланд, когда она была постоянным представителем США при НАТО, а после её ухода он занял эту должность. В настоящее время он является послом в Киеве.