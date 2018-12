ترجمه توسط

حمید محوی



[1] به گفتۀ میکائیل گورباچف، این رویداد بود که انحلال منشور پیمان ورشو و اتحاد شوروی را ممکن ساخت، زیرا این وضعیت دولت را بی اعتبار کرد

[2] خلاف نظریات رایج در غرب، ناسیونالیستهای حزب کمونیست (و کلیسای لوتری ها) بودند و نه ضد کمونیستها (و طرفداران ایالات متحدۀ آمریکا) که نماد فرادستی شوروی یعنی دیوار برلین را سرنگون کردند.

[3] هدف اصلی حمله به عراق آزاد سازی کویت نبود، بلکه ابزار سازی برای تشکیل گسترده ترین ائتلاف به علاوه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به فرماندهی ایالات متحدۀ آمریکا بود.

[4] Global Inequality. A New Approach for the Age of Globalization, Branko Milanovic, Harvard University Press, 2016

[5] « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.

[6] روشن است که جنگ بوش پسر و اوباما هرگز برای گسترش دمکراسی بر پا نشد. ابتدا به این دلیل که بر اساس تعریف دمکراسی فقط می تواند حاصل تمایلات و مبارزات مردم باشد و نه از طریق اعمال زور با پرتاب بمب. سپس به این علت که ایالات متحدۀ آمریکا بر اساس توانگر سالاری و ثروتمند سالاری هدایت می شود.

[7] در اینجا من نه تنها میلیونها جان باخته در خود جنگ ها را به حساب آورده ام بلکه قربانیان حاصل هرج و مرج جنگها نیز مد نظرم بوده است.

[8] رئیس اسبق خزانۀ فدرال ایالات متحده، پل والکر Paul Volcker یکی از آرشیتکتهای امور مالی جهانی سازی ست. او بود که به نام سازمان ملل متحد از جریان و افرادی پشتیبانی می کرد که به عراق برای اجتناب از محاصرۀ ایالات متحده کمک می کردند (ماجرای « نفت به ازای مواد غذائی). والکر یکی از شخصیتهای اصلی «جامعۀ زائران» Pilgrim’s Sociéty انحمن فرا آتلانتیک به ریاست ملکه الیزابت دوم. براین اساس، او به مشاور اصلی امور اقتصادی در ریاست جمهوری بارک اوباما تبدیل می شود و در ترکیب دولت او جای گرفت.

[9] “سیاست خارجی نوین بریتانیا”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, شبکه ولتر, 4 ژوئيه 2016, www.voltairenet.org/article1...

[10] جایگزینی برای بازار مشترک اروپا که یک سیستم همکاری بین دولتهاست، اتحادیۀ اروپا به گونه ای که در منشور ماستریشت تعریف شده یک دولت فراملی و از پوشش حفاظتی ناتو برخوردار است. در نتیجه اقتدار اتحادیۀ اروپا می تواند تصمیم های ملی را ناکام بگذارد.

[11] “دو جهان جدا از یکدیگر ”, بوسيله ى تی یری میسان‬, ترجمه حمید محوی, Al-Watan (Syrie) , شبکه ولتر, 8 نوامبر 2016, www.voltairenet.org/article1...