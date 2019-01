Перевод

Эдуард Феоктистов



[1] Согласно Михаилу Горбачёву, это событие привело к роспуску Варшавского договора, а затем и к распаду Советского Союза, сделав это государство нелегитимным.

[2] В противоположность распространённой на Западе идее, символ советской оккупации, Берлинскую стену, разрушили не антикоммунисты и проамериканцы, а националисты из восточногерманской Коммунистической партии и Лютеранских Церквей.

[3] Главной целью вторжения в Ирак было не освобождение Кувейта. Эта операция предусматривала создание более мощной коалиции, включая СССР, под командованием США.

[6] Всем понятно, что цель войн Буша мл. и Обамы никогда не состояла в распространении демократии. Прежде всего потому, что демократия может исходить только от народа, а не насаждаться бомбами. И к тому же Соединённые Штаты к этому времени сами стали плутократией.

[7] Главным архитектором глобальной финансизации считают бывшего Президента Федерального резервного банка Пола Волкера. Это он от имени ООН преследовал лиц и организации, оказывавшие помощь Ираку в обход санкций ООН (дело по «нефти в обмен на продовольствие»). Волкер является одним из главных членов трансатлантического клуба Pilgrim’s Society, возглавляемого королевой Елизаветой II. Это послужило причиной того, что он был назначен главным экономическим советником президента Барака Обамы. Часть кабинета была определена лично им.

[9] Европейский Союз согласно Маастрихтскому договору является наднациональной структурой под военной защитой НАТО. Он заменил собой общеевропейский рынок с его системой межгосударственной кооперации и имеет возможность подрывать национальные решения.

