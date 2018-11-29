Совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астане (MBCA-11)

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата:

1. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН;

2. Подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать достижения Астанинского формата;

3. Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран;

4. Обсудили текущее положение «на земле» в Сирии, подвели итоги развития ситуации с момента их последней встречи в Сочи 30-31 июля 2018 года и подчеркнули решимость укреплять трехстороннюю координацию в соответствии с их договоренностями;

5. Подробно рассмотрели обстановку в Идлибской зоне деэскалации и подтвердили готовность полностью выполнять Меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года. В этой связи выразили обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима прекращения боевых действий (РПБД) и заявили, что в качестве стран-гарантов РПБД будут наращивать усилия по обеспечению его соблюдения, в том числе путем улучшения работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра. Отметили важность продолжительного прекращения огня, подчеркнув при этом необходимость продолжения эффективной борьбы с терроризмом. Они также указали, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутой зоны деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики;

6. Подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии полностью и безотлагательно отмежеваться от указанных выше террористических группировок;

7. Решительно осудили применение химического оружия в Сирии и потребовали, чтобы по факту всех сообщений в этой связи Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химического оружия, проводила своевременное и профессиональное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении;

8. Подчеркнули свою твердую убежденность, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН;

9. Подтвердили решимость наращивать совместные усилия по запуску Конституционного комитета в Женеве, который будет пользоваться поддержкой сирийских сторон, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, и решили активизировать свои консультации на всех уровнях с тем, чтобы как можно скорее завершить его формирование;

10. Приветствовали успешную реализацию «пилотного проекта» в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Обмен насильственно удерживаемыми лицами, состоявшийся 24 ноября 2018 года, стал шагом вперед в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами, что способствует продвижению политического урегулирования и нормализации ситуации «на земле». Подтвердили в этой связи обязательство прилагать дальнейшие усилия в рамках Рабочей группы;

11. Отметили необходимость продолжения всех усилий по оказанию помощи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и облегчении их страданий. В этой связи призвали международное сообщество, особенно ООН и ее гуманитарные агентства, увеличить содействие Сирии, в том числе через наращивание гуманитарных поставок, восстановление объектов гуманитарной инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школ, больниц;

12. Подчеркнули важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии. Подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другими специализированными международными организациями, в том числе в рамках оказания поддержки подготовке и созыву Международной конференции по возвращению сирийских беженцев и ВПЛ;

13. Выразили благодарность С.де Мистуре, специальному посланнику Генерального секретаря ООН по Сирии, за его усилия по поиску мирного решения сирийского кризиса, а также конструктивное взаимодействие и сотрудничество с Астанинским форматом в рамках его мандата;

14. Выразили искреннюю признательность Президенту Республики Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казахстанским властям за проведение в Астане 11-й Международной встречи по Сирии;

15. Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астане в начале февраля 2019 г.