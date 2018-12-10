شبكة فولتير

تحالف العيون الخمسة ضد هواوي

شبكة فولتير
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طلبت واشنطن من أوتاوا إلقاء القبض على منغ وانتشو وتسليمها لهم. والمرأة الشابة هي المدير المالي وابنة مؤسس شركة هواوي Huawei الصينية العملاقة للاتصالات. وقد ألقي القبض عليها فعلا في 6 ديسمبر، 2018 في كندا.

حرب واشنطن ضد شركة هواوي لها سبب عميق، وكثير من المبررات الواجهة.

خلاصة القول هي أن الشركة الصينية تستخدم نظام تشفير يمنع NSA من اعتراض اتصالاتها. مما دفع العديد من الحكومات وأجهزة المخابرات في العالم، غير الغربي، بالتزود بأجهزة هواوي حصريًا، لحماية سرية اتصالاتهم.

ولعل مبررات الواجهة هي سرقة الملكية الفكرية، والتبادل التجاري مع إيران، وكوريا الشمالية، وانتهاك قواعد المنافسة بالاستفادة من الإعانات الوطنية.

بدأت الدول الأعضاء في نظام التجسس الإلكتروني، العيون الخمسة- أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، - باستبعاد شركة هواوي من مناقصاتهم.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “تحالف العيون الخمسة ضد هواوي”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 كانون الأول (ديسمبر) 2018, www.voltairenet.org/article204289.html

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