شبكة فولتير

برنار كوشنير يدخل سوريا بطريقة غير شرعية

شبكة فولتير
+

دخل وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير في الأول من ديسمبر 2018 سوريا بطريقة غير مشروعة، وشارك في الملتقى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، الذي نظم في المنطقة التي تحتلها الولايات المتحدة وتديرها الميليشيا الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.

أثناء غزو الولايات المتحدة للعراق، حاول كوشنير دون جدوى أن يٌعين ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في كردستان العراق، كما كان في كوسوفو بعد غزو الناتو.

وفي 4 تموز-يوليو 2011، كان برنار كوشنير وبرنار هنري ليفي في واجهة اللقاء الذي نظمته جماعة الأخوان المسلمين ودولة إسرائيل لإسقاط الجمهورية العربية السورية العربية. وقد سمحت هذه التظاهرة التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، باشراك الطبقة السياسية الفرنسية بالمشروع الأمريكي لتدمير هياكل الدولة في سوريا.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “برنار كوشنير يدخل سوريا بطريقة غير شرعية ”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 11 كانون الأول (ديسمبر) 2018, www.voltairenet.org/article204320.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

من يقف خلف ماكرون
من يقف خلف ماكرون
بقلم تييري ميسان
نهاية الغرب
نهاية الغرب
بقلم تييري ميسان
العقوبات الدولية
العقوبات الدولية
بقلم تييري ميسان