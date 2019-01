Has Hizbollah bygget tunneler mot Israel? Israel har ennå ikke greidd å komme med nok beviser

For tredje dag på rad fortsetter Israel sin operasjon «Northern Shield». Prosjektet ledet av sjefen for nordre region general Yoel Strick og blir overvåket av sjefen for generalstaben general Gadi Eizenkot.

Tsahal (Israels forsvarsstyrker ) har erklært at de har oppdaget to av Hizbollahs tunneler som trenger inn på israelsk område. FNs permanente representant i Israel , ambassadør Danny Danon, har fordømt dette som et brudd på resolusjon 1701 av Hizbollah, og har bedt FN fordømme dette. Danon mener at Iran finansierer arbeidet med disse tunnelene.

FNs midlertidige styrker i Libanon har hatt et møte der både israelske og libanesiske representanter deltok. Israel viste videoer som de påstår viser disse tunnelene, men de hadde ingen bevis på hvor disse tunnelene er lokalisert og heller ikke hvordan de er finansiert av Iran.

Med andre ord, Israel kan ikke komme med et eneste bevis på at Libanon har krenket resolusjon 1701.

Libanon har nektet for at disse tunnelene finnes og minner om at Israel i de siste 12 årene har krenket libanesisk luftrom og sjøområder omtrent 150 ganger i måneden.

Den libanesiske utenriksministeren, Gebran Bassil, annonserte har han er forberedt på å henvende seg til FN for å si fra om Israels stadige brudd på resolusjonen og de ærekrenkende beskyldningene Israel gang på gang kommer med.

Israels høyeste autoriteter pleier gang på gang å komme med de skammeligste løgner. I september 2018 beskyldte statsminister Benjamin Netanyahu, fra talerstolen i FNs generalforsamling, Hizbollah for å bygge en våpenfabrikk midt i Beirut, og dermed bruke befolkningen der son sivile skjold.

Utenriksminister Gebran Bassil har derfor invitert ambassadørene som er postert i Libanon til selv å komme og bekrefte at Netanyahu lyver. Han tok dem med til steder i den libanesiske hovedstaden som Netanyahu hadde nevnt.

Et annet eksempel: Den 20. september dro sjefen for de israelske luftstyrkene, general Amikan Norkin, til Moskva for å snakke om nedskytingen av et russisk militærfly som var basert i Syria. Han prøvde å forklare at det hele var helt motsatt av det radarer og satellitter viste.

I Israel antyder pressen at det er mulig at disse propaganda-operasjonene er blitt blitt funnet opp av statsministeren for å angripe sin tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman, eller for å avlede den israelske befolkningens oppmerksomhet vekk fra hans egne problemer med rettssystemet som at han vil blir etterforsket for underslag av offentlige midler.