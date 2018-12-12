Voltaire İletişim Ağı

« Timber Sycamore » Harekatı devam ediyor

Voltaire İletişim Ağı
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Başkan Barack Obama tarafından başlatılan « Timber Sycamore » Harekatı, Başkan Donald Trump’ın seçilmesinden kısa süre önce özelleştirildi. Artık KKR yatırım fonlarının (Henry Kravis tarafından kurulan ve askeri faaliyetleri eski CİA başkanı General David Petraeus tarafından yönetilen) eşgüdümünde sürdürülmektedir.

« Timber Sycamore » tarihin en büyük silah kaçakçılığıdır. En az 17 hükümetin suç ortaklığında gerçekleştirilmektedir. Cihatçı örgütlere yönelik nakiller Azerbaycan’ın devlet kargo şirketi Silk Way Airlines tarafından yürütülmektedir.

27 Kasım – 2 Aralık 2018 haftasında, bu şirkete ait sekiz kargo uçağı Aden (Yemen), Erbil, Bağdat (Irak), Bagram ve Kabil (Afganistan), Beyrut (Lübnan), Cibuti (Cibuti) ve Trablus’a (Libya) indi. Bunun dışında, bugüne kadar sadece Alaska’da iş gezileri ya da turizm alanında çalışan ABD’ye ait Taquan Air şirketi tarafından Cibuti ve Aden arasında personel nakilleri gerçekleştirilmiştir.

- « Suriye’ye karşı milyarlarca dolarlık silah », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 18 Temmuz 2017.
- “Weapon Deliveries Or Commercial Traffic? Suspicious Flights To Conflict Zones In Middle East”, South Front, December 12th, 2018.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “« Timber Sycamore » Harekatı devam ediyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 12 Aralık 2018, www.voltairenet.org/article204345.html

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