ABD güçleri Suriye’den çekiliyor

Beyaz Saray ve Pentagon sözcüleri, Sarah Sanders ve Dana White, Başkan Donald Trump’ın Türk mervkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında ABD askerlerine Suriye’den çekilme talimatı verdiğini doğruladılar.

Dışişleri Bakanlığı personeli 1 gün, Savunma Bakanlığı personeli ise (sadece 2000’i resmi olmak üzere, yaklaşık 4 000 kişi) 100 gün içerisinde ülkeden ayrılacak.

ABD, dört yıldan beri Suriye’nin Kuzey-doğusunu yasadışı bir şekilde işgal etmektedir. Suriye hükümetinin birçok kez geri çekilmesini talep etmesine karşın bunları yanıtsız bıraktı.

ABD’nin yeni Suriye büyükelçisi, (1) IŞİD var olmaya devam ettiği, (2) İran birlikleri geri çekilmediği, (3) Suriye krizine bir siyasi çözüm bulunmadığı sürece, ülkesindeki birliklerin ülkede kalacağına işaret etmişti. Oysa (1) Pentagon, IŞİD’e karşı nihai olarak nitelediği bir çatışma sahneledi, (2) Suriye’de İran askerleri değil, sadece askeri danışmanlar vardır, (3) Beyaz Saray artık Suriye hükümetinin meşruiyetini tanımaya hazır olacaktır.

Türkiye, Suriye’nin Kuzey-doğusunda konuşlu ABD yanlısı bağımsızlık yanlısı Kürtlere karşı bir harekat başlatacağını açıkladı.