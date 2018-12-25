Выход США из Афганистана и Сирии, равно как и отставка генерала Мэттиса, свидетельствуют о резком изменении курса по установлению мирового порядка. Соединённые Штаты более не являются первыми ни в экономическом, ни в военном плане. Они отказываются воевать за интересы банковских монополий. Альянсы, которые они возглавляют, начинают постепенно расслаиваться, а их бывшие союзники отмечают рост могущества России и Китая.
- Дональд Трамп не хочет, чтобы его соотечественники продолжали оплачивать имперские амбиции банковских монополий.
Заявление о полном выводе войск из Сирии и частичном из Афганистана прозвучало как гром среди ясного неба 19 декабря 2018 г. За ним на следующий день последовала отставка министра обороны Джеймса Мэттиса. В противоположность утверждениям противников президента Трампа, президент и министр уважают друг друга, и их разногласия заключаются не в самом выводе войск, а в том, к каким последствиям это приведёт и как с ними справиться. Соединённые Штаты сталкиваются с выбором, который чреват для всего мира новым кризисом.
Прежде всего, и чтобы не впасть в ошибку, вспомним в каких условиях и по каким вопросам сотрудничали Трамп и Мэттис.
По приходу в Белый дом Дональд Трамп постарался ввести в свой круг трёх высокопоставленных военных, имеющих достаточный авторитет по реформированию Вооружённых сил. Майкл Флинн и Джон Келли уже ушли, а Джеймс Мэттис подал в отставку и тоже должен уйти. Все трое являются заслуженными военными, и они не раз сталкивались с военной иерархией при Обаме [1]. Они не поддерживали стратегию постоянного представителя Джона Негропонте по разжиганию гражданской войны в Ираке с помощью террористических организаций [2]. Вместе с президентом Трампом они обязались прекратить поддержку Вашингтоном джихадистов. Однако у каждого из них было своё представление о роли Соединённых Штатов в мире, и они, в итоге, не сработались с президентом.
Буря, которой не дали разразиться промежуточные выборы, всё же разразилась [3]. Пришло время переосмыслить международные отношения.
Сирия
В апреле Дональд Трамп согласно взятым на себя обязательствам заявил о выходе США из Сирии, но Пентагон убедил его повременить. Не из-за того, что несколько тысяч человек могли повлиять на исход войны, а из-за того, что их присутствие было противовесом влиянию России и её поддержке Израиля.
Однако поставка Сирийской арабской армии российских ракетных комплексов С-300 и современных РЛС, включенных в единую систему автоматизированного управления Поляна-Д4М1, кардинально изменила соотношение сил [4]. Теперь три месяца подряд сирийское воздушное пространство никто нарушить не может. Военное присутствие США становится контрпродуктивным: любая наземная атака проамериканских наёмников теперь не может поддерживаться с воздуха американскими самолётами без риска, что они будут сбиты.
А уходя, Пентагон избегает лобового столкновения и унижения от неизбежного поражения. Россия последовательно отказывала Соединённым Штатам и Израилю предоставить оперативные коды поставленных в Сирию ракет. То есть Москва после нескольких лет западного высокомерия отказалась от совместного контроля над Сирией, на который она согласилась на Первой международной конференции по Сирии «Женева-1» в 2012 г., и решения которой были нарушены через несколько недель.
Кроме того, Москва признала, что присутствие США незаконно с точки зрения международного права, и что Сирия имеет законное право на оборону.
- Генерал Аарон Халива 17 декабря прибывает в Москву во главе израильской делегации. Он проинформировал российских коллег о текущих израильских военных операциях и попросил предоставить оперативные коды сирийских ракет. Зря старался.
О последствиях выхода США из Сирии
Решение о выходе США чревато тяжёлыми последствиями.
1 – псевдо-Курдистан
Западный проект по созданию на северо-востоке Сирии колониального государства для курдов не состоится. В итоге, всё меньше и меньше становится курдов, которые его поддерживают, считая, что это равнозначно одностороннему провозглашению государства Израиль еврейскими вооружёнными формированиями в 1948 г.
То есть, как мы это часто подчёркивали, Курдистан легитимен лишь в границах, которые были признаны в 1920 г. на Севрской конференции, то есть только на территории Турции [5]. А Соединённые Штаты и Франция всего лишь несколько недель назад всё ещё намеревались создать псевдо-Курдистан на арабских землях, а управление им предоставить по мандату ООН министру иностранных дел Франции Бернару Кушнеру [6].
2 – план Цебровски
Вынашиваемый в течение 17 лет план Пентагона по «Большому Ближнему Востоку» света не увидит. Разработанный адмиралом Цебровски план предусматривал разрушение государственных структур в этом регионе, за исключением Израиля, Иордании и Ливана [7]. Этот план начинался с Афганистана и Ливии, он продолжается и в наши дни, но на сирийской земле он заканчивается.
Американские войска продолжают войну на средства налогоплательщиков и в угоду банковским монополиям, хотя многие из них американские.
3 – военное превосходство США
Постсоветский период, основанный на военном превосходстве США, закончился. Хотя в это трудно поверить, но по факту ничего не меняет. Российская Федерация отныне мощнее как в отношении обычных (после 2015 г.) вооружений, так и ядерных (после 2018 г. [8]). А то, что российская армия на треть меньше американской, и у неё почти нет военных баз за рубежом, отвергает всякую мысль об империализме Москвы.
Победители и побеждённые
Война против Сирии должна через несколько месяцев закончиться, так как наёмников почти не осталось. Из-за поставок оружия некоторыми странами, координируемых фондом KKR, преступления будут продолжаться, но надеяться на изменение хода событий не стоит.
Нет сомнения, что победителями в этой войне являются Сирия, Россия и Иран, а побеждёнными 114 стран, примкнувших к «Друзьям Сирии». Некоторые из них не ожидали поражения и не скорректировали свою внешнюю политику. А вот Объединённые Арабские Эмираты только что заявили о возобновлении работы своего посольства в Дамаске.
С Соединёнными Штатами всё гораздо сложнее. Вся ответственность за эту войну лежит на администрации Буша мл. и Обамы. Это они планировали и вели её в рамках установления однополярного мира. А кандидат в президенты Дональд Трамп обвинил эти администрации в том, что они не защищали американских граждан, а обслуживали интересы транснационального финансового капитала. Став президентом, г-н Трамп не прекращал бороться за прекращение поддержки его страной джихадистов и за вывод своих граждан из Большого Ближнего Востока. Так что он тоже должен считаться победителем в этой войне, и, что логично, снять с США обязанность по выплате военных репараций транснациональными корпорациями, причастными к этой войне [9]. Он считает, что теперь необходимо переориентировать вооружённые силы на защиту собственной территории, окончательно покончить с имперской системой и заняться развитием собственной экономики.
Афганистан
Несколько месяцев полным ходом идут тайные переговоры США с талибами об условиях вывода американских войск из Афганистана. Первый раунд переговоров с участием посла Залмая Халилзада состоялся в Катаре. Второй раунд только что начался в Объединённых Арабских Эмиратах, и в них принимает участие Пакистан. Туда прибыла также афганская правительственная делегация в надежде принять участие в переговорах.
США и Соединённое Королевство оккупировали Афганистан под официальным предлогом борьбы с международным терроризмом после терактов 11 сентября. Однако на самом деле эта война является следствием переговоров в Берлине и Женеве в 2001 г. Её целью является не установление стабильности в стране и выгодного сотрудничества, а в устранении государственной власти и контроле над её экономикой. Что и было сделано, поскольку день ото дня ситуация становится всё хуже и хуже.
Напомним, что все беды Афганистана начались ещё при президенте Картере. Советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский призвал Братьев-мусульман и Израиль организовать террористическую кампанию против коммунистического правительства [10]. Последнее в испуге обратилось за поддержкой к СССР. За этим последовала четырнадцатилетняя гражданская война и англо-американское вторжение.
После 14 лет беспрерывных разрушений президент Трамп полагает, что военное присутствие США не является решением для Афганистана, а лишь создаёт проблемы.
- Генерал Джеймс Мэттис поставил задачу отказаться от джихадистов, но не распускать международную коалицию во главе с США.
Место Соединённых Штатов в мире
Выводя из Сирии свои незаконно введённые войска и половину из тех, что введены на законном основании в Афганистан, президент Трамп выполняет одно из данных им предвыборных обязательств. Всего ему предстоит вывести около 7000 человек.
Именно этот вопрос заострил генерал Мэттис в своём заявлении об отставке [11]. Он написал:
«Одним из моих главных убеждений всегда было то, что сила нашей нации обусловлена нашей единой и полной системой альянсов и партнёрства. И хотя Соединённые Штаты остаются востребованной нацией в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы и эффективно выполнять эту роль не поддерживая крепкие союзы и не проявляя уважения к нашим союзникам. Как и вы, я с самого начала говорил, что вооружённые силы Соединённых Штатов не должны быть мировым жандармом. Вместо этого мы должны использовать все средства американского влияния для обеспечения общей обороны и, в частности, лидерства в наших альянсах. 29 демократий доказали эту силу своей приверженностью сражаться на нашей стороне после совершённых против Америки терактов 11 сентября. Международная коалиция по борьбе против ДАИШ также является тому подтверждением» [12].
То есть, Джеймс Мэттис не оспаривает обоснованность вывода американских войск из Афганистана и Сирии, его беспокоит лишь то, что за этим последует: распад возглавляемых США альянсов и, в конечном счёте, возможный роспуск НАТО. По мнению министра обороны, Соединённые Штаты должны создавать у своих союзников впечатление и убеждать их, что они знают своё дело и являются самыми сильными. И не важно, так это или нет, главное – поддерживать, что бы это ни стоило, связь между союзниками. А президент видит главную опасность внутри страны. Соединённые Штаты уже уступили первое место в экономике Китаю, а по военным вопросам - России. Так что хватит одноглазому королю царствовать среди слепых, пора заняться собственными делами.
В этом деле Джеймс Мэттис действует как и полагается военному. Он знает, что страна без союзников обречена. А Дональд Трамп действует как руководитель предприятия. Он должен навести порядок в убыточных филиалах, чтобы не рухнуло всё предприятие.
Перевод
Эдуард Феоктистов
[1] Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq, Michael Gordon & Bernard Trainor, Atlantic Book, 2006.
[2] ISIS is US: The Shocking Truth Behind the Army of Terror, George Washington’s Blog, Wayne Madsen, Webster Griffin Tarpley, Syrian Girl Partisan, Progressive Press, 2016.
[3] « Международные отношения: затишье перед какой бурей? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 9 октября 2018.
[4] « Pourquoi les États-Unis déguerpissent soudain de Syrie ? », par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 20 décembre 2018.
[5] « Проект создания Большого Курдистана », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 7 сентября 2016.
[6] « Bernard Kouchner entre illégalement en Syrie », Réseau Voltaire, 10 décembre 2018.
[7] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.
[8] « Владимир Путин Обращение к Федеральному Собранию России », Владимир В. Путин, Сеть Вольтер, 1 марта 2018. « Новый ядерный арсенал России восстанавливает двуполярный мир », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 марта 2018. « Les moyens russes de Défense hypersonique », par Valentin Vasilescu, Traduction Avic, Réseau Voltaire, 28 mai 2016.
[9] « Заставить транснациональные корпорации оплачивать восстановление Сирии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 14 августа 2018.
[10] « Brzezinski : "Oui, la CIA est entrée en Afghanistan avant les Russes …" », par Zbigniew Brzeziński, Le Nouvel Observateur (France) , Réseau Voltaire, 15 janvier 1998. Charlie Wilson’s War: The Extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History, George Crile III, Atlantic Monthly Press, 2003.
[11] “Resignation letter from James Mattis”, by James Mattis, Voltaire Network, 20 December 2018.
[12] “One core belief I have always held is that our strength as a nation is inextricably linked to the strength of our unique and comprehensive system of alliances and partnerships. While the US remains the indispensable nation in the free world, we cannot protect our interests or serve that role effectively without maintaining strong alliances and showing respect to those allies. Like you, I have said from the beginning that the armed forces of the United States should not be the policeman of the world. Instead, we must use all tools of American power to provide for the common defense, including providing effective leadership to our alliances. 29 democracies demonstrated that strength in their commitment to fighting alongside us following the 9-11 attack on America. The Defeat-ISIS coalition of 74 nations is further proof.”