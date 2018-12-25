Дональд Трамп не хочет, чтобы его соотечественники продолжали оплачивать имперские амбиции банковских монополий.

Заявление о полном выводе войск из Сирии и частичном из Афганистана прозвучало как гром среди ясного неба 19 декабря 2018 г. За ним на следующий день последовала отставка министра обороны Джеймса Мэттиса. В противоположность утверждениям противников президента Трампа, президент и министр уважают друг друга, и их разногласия заключаются не в самом выводе войск, а в том, к каким последствиям это приведёт и как с ними справиться. Соединённые Штаты сталкиваются с выбором, который чреват для всего мира новым кризисом.

Прежде всего, и чтобы не впасть в ошибку, вспомним в каких условиях и по каким вопросам сотрудничали Трамп и Мэттис.

По приходу в Белый дом Дональд Трамп постарался ввести в свой круг трёх высокопоставленных военных, имеющих достаточный авторитет по реформированию Вооружённых сил. Майкл Флинн и Джон Келли уже ушли, а Джеймс Мэттис подал в отставку и тоже должен уйти. Все трое являются заслуженными военными, и они не раз сталкивались с военной иерархией при Обаме [1]. Они не поддерживали стратегию постоянного представителя Джона Негропонте по разжиганию гражданской войны в Ираке с помощью террористических организаций [2]. Вместе с президентом Трампом они обязались прекратить поддержку Вашингтоном джихадистов. Однако у каждого из них было своё представление о роли Соединённых Штатов в мире, и они, в итоге, не сработались с президентом.

Буря, которой не дали разразиться промежуточные выборы, всё же разразилась [3]. Пришло время переосмыслить международные отношения.

Сирия

В апреле Дональд Трамп согласно взятым на себя обязательствам заявил о выходе США из Сирии, но Пентагон убедил его повременить. Не из-за того, что несколько тысяч человек могли повлиять на исход войны, а из-за того, что их присутствие было противовесом влиянию России и её поддержке Израиля.

Однако поставка Сирийской арабской армии российских ракетных комплексов С-300 и современных РЛС, включенных в единую систему автоматизированного управления Поляна-Д4М1, кардинально изменила соотношение сил [4]. Теперь три месяца подряд сирийское воздушное пространство никто нарушить не может. Военное присутствие США становится контрпродуктивным: любая наземная атака проамериканских наёмников теперь не может поддерживаться с воздуха американскими самолётами без риска, что они будут сбиты.

А уходя, Пентагон избегает лобового столкновения и унижения от неизбежного поражения. Россия последовательно отказывала Соединённым Штатам и Израилю предоставить оперативные коды поставленных в Сирию ракет. То есть Москва после нескольких лет западного высокомерия отказалась от совместного контроля над Сирией, на который она согласилась на Первой международной конференции по Сирии «Женева-1» в 2012 г., и решения которой были нарушены через несколько недель.

Кроме того, Москва признала, что присутствие США незаконно с точки зрения международного права, и что Сирия имеет законное право на оборону.

Генерал Аарон Халива 17 декабря прибывает в Москву во главе израильской делегации. Он проинформировал российских коллег о текущих израильских военных операциях и попросил предоставить оперативные коды сирийских ракет. Зря старался.

О последствиях выхода США из Сирии

Решение о выходе США чревато тяжёлыми последствиями.

1 – псевдо-Курдистан

Западный проект по созданию на северо-востоке Сирии колониального государства для курдов не состоится. В итоге, всё меньше и меньше становится курдов, которые его поддерживают, считая, что это равнозначно одностороннему провозглашению государства Израиль еврейскими вооружёнными формированиями в 1948 г.

То есть, как мы это часто подчёркивали, Курдистан легитимен лишь в границах, которые были признаны в 1920 г. на Севрской конференции, то есть только на территории Турции [5]. А Соединённые Штаты и Франция всего лишь несколько недель назад всё ещё намеревались создать псевдо-Курдистан на арабских землях, а управление им предоставить по мандату ООН министру иностранных дел Франции Бернару Кушнеру [6].

2 – план Цебровски

Вынашиваемый в течение 17 лет план Пентагона по «Большому Ближнему Востоку» света не увидит. Разработанный адмиралом Цебровски план предусматривал разрушение государственных структур в этом регионе, за исключением Израиля, Иордании и Ливана [7]. Этот план начинался с Афганистана и Ливии, он продолжается и в наши дни, но на сирийской земле он заканчивается.

Американские войска продолжают войну на средства налогоплательщиков и в угоду банковским монополиям, хотя многие из них американские.

3 – военное превосходство США

Постсоветский период, основанный на военном превосходстве США, закончился. Хотя в это трудно поверить, но по факту ничего не меняет. Российская Федерация отныне мощнее как в отношении обычных (после 2015 г.) вооружений, так и ядерных (после 2018 г. [8]). А то, что российская армия на треть меньше американской, и у неё почти нет военных баз за рубежом, отвергает всякую мысль об империализме Москвы.

Победители и побеждённые

Война против Сирии должна через несколько месяцев закончиться, так как наёмников почти не осталось. Из-за поставок оружия некоторыми странами, координируемых фондом KKR, преступления будут продолжаться, но надеяться на изменение хода событий не стоит.

Нет сомнения, что победителями в этой войне являются Сирия, Россия и Иран, а побеждёнными 114 стран, примкнувших к «Друзьям Сирии». Некоторые из них не ожидали поражения и не скорректировали свою внешнюю политику. А вот Объединённые Арабские Эмираты только что заявили о возобновлении работы своего посольства в Дамаске.

С Соединёнными Штатами всё гораздо сложнее. Вся ответственность за эту войну лежит на администрации Буша мл. и Обамы. Это они планировали и вели её в рамках установления однополярного мира. А кандидат в президенты Дональд Трамп обвинил эти администрации в том, что они не защищали американских граждан, а обслуживали интересы транснационального финансового капитала. Став президентом, г-н Трамп не прекращал бороться за прекращение поддержки его страной джихадистов и за вывод своих граждан из Большого Ближнего Востока. Так что он тоже должен считаться победителем в этой войне, и, что логично, снять с США обязанность по выплате военных репараций транснациональными корпорациями, причастными к этой войне [9]. Он считает, что теперь необходимо переориентировать вооружённые силы на защиту собственной территории, окончательно покончить с имперской системой и заняться развитием собственной экономики.

Афганистан

Несколько месяцев полным ходом идут тайные переговоры США с талибами об условиях вывода американских войск из Афганистана. Первый раунд переговоров с участием посла Залмая Халилзада состоялся в Катаре. Второй раунд только что начался в Объединённых Арабских Эмиратах, и в них принимает участие Пакистан. Туда прибыла также афганская правительственная делегация в надежде принять участие в переговорах.

США и Соединённое Королевство оккупировали Афганистан под официальным предлогом борьбы с международным терроризмом после терактов 11 сентября. Однако на самом деле эта война является следствием переговоров в Берлине и Женеве в 2001 г. Её целью является не установление стабильности в стране и выгодного сотрудничества, а в устранении государственной власти и контроле над её экономикой. Что и было сделано, поскольку день ото дня ситуация становится всё хуже и хуже.

Напомним, что все беды Афганистана начались ещё при президенте Картере. Советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский призвал Братьев-мусульман и Израиль организовать террористическую кампанию против коммунистического правительства [10]. Последнее в испуге обратилось за поддержкой к СССР. За этим последовала четырнадцатилетняя гражданская война и англо-американское вторжение.

После 14 лет беспрерывных разрушений президент Трамп полагает, что военное присутствие США не является решением для Афганистана, а лишь создаёт проблемы.

Генерал Джеймс Мэттис поставил задачу отказаться от джихадистов, но не распускать международную коалицию во главе с США.

Место Соединённых Штатов в мире

Выводя из Сирии свои незаконно введённые войска и половину из тех, что введены на законном основании в Афганистан, президент Трамп выполняет одно из данных им предвыборных обязательств. Всего ему предстоит вывести около 7000 человек.

Именно этот вопрос заострил генерал Мэттис в своём заявлении об отставке [11]. Он написал:

«Одним из моих главных убеждений всегда было то, что сила нашей нации обусловлена нашей единой и полной системой альянсов и партнёрства. И хотя Соединённые Штаты остаются востребованной нацией в свободном мире, мы не можем защищать наши интересы и эффективно выполнять эту роль не поддерживая крепкие союзы и не проявляя уважения к нашим союзникам. Как и вы, я с самого начала говорил, что вооружённые силы Соединённых Штатов не должны быть мировым жандармом. Вместо этого мы должны использовать все средства американского влияния для обеспечения общей обороны и, в частности, лидерства в наших альянсах. 29 демократий доказали эту силу своей приверженностью сражаться на нашей стороне после совершённых против Америки терактов 11 сентября. Международная коалиция по борьбе против ДАИШ также является тому подтверждением» [12].

То есть, Джеймс Мэттис не оспаривает обоснованность вывода американских войск из Афганистана и Сирии, его беспокоит лишь то, что за этим последует: распад возглавляемых США альянсов и, в конечном счёте, возможный роспуск НАТО. По мнению министра обороны, Соединённые Штаты должны создавать у своих союзников впечатление и убеждать их, что они знают своё дело и являются самыми сильными. И не важно, так это или нет, главное – поддерживать, что бы это ни стоило, связь между союзниками. А президент видит главную опасность внутри страны. Соединённые Штаты уже уступили первое место в экономике Китаю, а по военным вопросам - России. Так что хватит одноглазому королю царствовать среди слепых, пора заняться собственными делами.

В этом деле Джеймс Мэттис действует как и полагается военному. Он знает, что страна без союзников обречена. А Дональд Трамп действует как руководитель предприятия. Он должен навести порядок в убыточных филиалах, чтобы не рухнуло всё предприятие.