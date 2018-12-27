当俄罗斯总统普京说，世界低估了核战争的危险，而且这种趋势正在加剧时，人们对他的警告的反应是什么？

意大利《共和报》在谈到他的“高度警告的语调”的时候，做出了意义重大的评论。整个国会议员圈子里几乎是绝对的沉默也是雄辩的。就好像意大利与储备核武器的竞争无关，普京在年底的新闻发布会上警告说，这可能导致“所有文明甚至整个地球的毁灭” [1]。这一设想并非危言耸听，而是由研究核武器影响的科学家做出的现实评估。

普京强调，一个特别的危险是“通过制造可能导致全球核灾难的战术性低威力核弹药，来降低使用核武器的门槛的倾向”。这个类别包括新的B61-12核弹，美国将在2020年上半年开始部署在意大利、德国、比利时、荷兰，或许在其他欧洲国家。美国科学家联合会警告说：“精确度高、破坏性较小的弹头使用的可能性大，可能导致军事指挥官在知道放射性尘埃和附带损害有限的情况下，坚持在攻击中使用小型战术核弹。”

意大利对日益严重的核战争危险负有责任，因为意大利违反《不扩散核武器条约》并且它还不是联合国禁止核武器条约的签署国，它正在向美国提供主要的反俄能力，不仅提供基地，而且还提供为部署核武的飞机和飞行员。这需要整个议会圈子（通过放弃真正的反对）的明确或暗示的同意。

普京警告说，另一个危险是美国在2002年退出《反弹道导弹条约》后引发的“国际军控体系瓦解”。它由美国和苏联于1972年创建，禁止双方通过部署拦截导弹，抵消被攻击国家的报复，来为“先发制人的核打击”，也就是意外的核攻击创造条件。从那时起，美国发展了“反导护盾”，从欧洲一直延伸到俄罗斯边界——罗马尼亚和波兰的两个地面设施，以及四艘在波罗的海和黑海巡航的军舰。这些船装有发射管，能够发射拦截导弹，还能够发射带有核弹头的巡航导弹。

意大利也对此负有责任——在西格尼拉（西西里）安装联合战术地面站。这是美国的“反导护盾”卫星站，是地球上五个卫星站之一。更糟糕的是，美国现在想退出1987年的《中程核力量条约》（INF条约）——该条约消除了美国位于意大利科米索的核导弹——以便能够在欧洲部署反俄的地面中程核导弹。意大利政府也牵连其中，因为它在12月4日的北大西洋理事会上批准了这项计划，并且毫无疑问地赞成在意大利安装这些导弹。普京说：“如果这些导弹抵达欧洲，如果我们作出反应，西方国家不应感到惊讶。”孔蒂、迪迈奥和萨尔维尼继续为反移民的“安全法案”而鼓吹。但是当美国的核弹和导弹到达，并把意大利真正的安全置于危险之中的时候，他们却忽视了这些危险，他们什么也没看到，什么也没听到，什么也没说。