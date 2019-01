V souhrnu ke svému poslednímu strategickému dokumentu - Národní obranná strategie Spojených států amerických 2018 (kam je celý text zařazen) - Pentagon tvrdí, že „po druhé světové válce Spojené státy a jejich spojenci zavedli svobodné a otevřené mezinárodní uspořádání, aby byla zajištěna svoboda lidí od agrese a násilí“, a že „toto uspořádání v současné době podkopávají Rusko a Čína, které porušují zásady a pravidla mezinárodních vztahů“. To je však naprosté převrácení reality.

Profesor Michel Chossudovsky, ředitel Centra pro výzkum globalizace, nám připomíná, že tyto dvě země, které jsou dnes uvedeny na seznamu jako nepřátelé, v době spojenectví se Spojenými státy během druhé světové války zaplatily vítězství nad nacisticko-fašistickou osou Berlín-Řím-Tokio tou největší cenou – zemřelo zhruba 26 miliónů lidí ze Sovětského svazu a 20 milionů obyvatel Číny, ve srovnání se zhruba 400 000 lidmi ze Spojených států.

S těmito myšlenkami na úvod Chossudovsky uvedl na webu Global Research zdokumentovanou studii od Jamese A. Lucase o počtu lidí, zabitých během nepřetržité řady válek, převratů a dalších podvratných operací, které Spojené státy provedly od konce války v roce 1945 až do dneška - počet obětí je odhadován na 20 - 30 milionů [1]. Přibližně dvojnásobek počtu úmrtí, které měla na svědomí první světová válka, jejíž 100. výročí bylo právě oslaveno v Paříži, kde dalším bodem programu bylo Pařížské mírové fórum.

Kromě úmrtí bylo také velmi mnoho zraněných, kteří často skončili jako nadosmrti zmrzačení. Někteří experti uvádějí, že na každou osobu zabitou ve válce připadne dalších deset osob zraněných. To by znamenalo, že lidé, zranění během amerických válek, by měli být počítáni ve stovkách milionů.

K tomuto odhadu, zveřejněnému ve studii, musíme připočítat nevyčíslený počet mrtvých, pravděpodobně stovky milionů od roku 1945 až do současnosti, jako nepřímý následek válek - hladomory, epidemie, nucená migrace, otroctví a vykořisťování, škody na životním prostředí, odečtení prostředků od životních potřeb obyvatel kvůli pokrytí vojenských výdajů.

Studie dokumentuje války a státní převraty, které provedly Spojené státy ve 30 asijských, afrických, evropských a latinskoamerických zemích. Bylo zjištěno, že vojenské síly USA jsou přímo odpovědné za úmrtí 10 - 15 milionů lidí v důsledku velkých válek - proti Koreji a Vietnamu, a dvou válek proti Iráku. Dalších 10 - 14 milionů úmrtí bylo zapříčiněno proxy válkami ze strany spojeneckých ozbrojených sil, které Spojené státy vycvičily a jimž velely - v Afghánistánu, Angole, Kongu, Súdánu, Guatemale a v dalších zemích.

Válka ve Vietnamu, která se rozšířila do Kambodži a Laosu, způsobila ohromný počet úmrtí – odhad je 7,8 milionů (plus obrovské množství zraněných osob a genetické poškození, postihující celé generace kvůli dioxinům, které rozprašovala americká letadla).

Proxy válku v 80. letech v Afghánistánu zorganizovala CIA, která vycvičila a vyzbrojila - ve spolupráci s Usámou bin Ládinem a Pákistánem - přes 100 000 mudžáhedínů pro boj proti sovětským vojskům, která tak padla do „afghánské léčky“ (jak později popsal Zbigniew Brzezinski, který upřesnil, že výcvik mudžáhedínů započal v červenci 1979, pět měsíců před sovětskou intervencí v Afghánistánu).

Nejkrvavější státní převrat byl zorganizován v roce 1965 v Indonésii agenturou CIA – ta předala indonéským vražedným jednotkám seznam prvních 5 000 komunistů a dalších osob, určených k likvidaci. Odhaduje se, že bylo zavražděno 500 000 - 3 miliony osob.

Tak tohle je „svobodné a otevřené mezinárodní uspořádání“, o které Spojené státy, nezávisle na Bílém domě, neustále usilují, aby „ochránily lid před agresí a násilím“.