Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, care a participat, de asemenea, la inaugurare, unde a întâlnit de asemenea ministrul peruan al Afacerilor Externe, Néstor Popolizio, a anunțat cu președintele Bolsonaro intenția sa de a lupta contra «regimelor autoritare» ale Venezuelei și Cubei. Reîntors în Statele Unite, el a facut escala la Bogota pentru a se întâlni cu președintele columbian, Iván Duque. Cei doi oameni au fost de acord să lucreze pentru izolarea diplomatică a Venezuelei. La data de 4 ianuarie 2019, cele 14 state ale Grupului Lima (dintre care Brazilia, Columbia și Guyana) s-au întâlnit pentru a considera «nelegitim», noul mandat al lui Nicolas Maduro care începe la 10 ianuarie [ 8 ]; o declarație care nu a fost semnată de Mexic. În plus, șase dintre Statele-membre vor depune o plângere la Tribunalul Penal Internațional împotriva președintelui Nicolas Maduro pentru crime împotriva umanității.

Ministrul Apărării al Regatului-Unit, Gavin Williamson, de asemenea a declarat, lui Sunday Telegraph din 30 decembrie 2018, ca Coroana termina decolonizarea care, dupa afacerea Suezului din 1956, era doctrina Whitehall-ului. Londra se pregătește să deschidă o nouă bază militară în Caraibe (momentan Regatul are doar Gibraltarul, Cipru, Diego Garcia și Insulele Falkland). Ea va putea fi în Montserrat (Antile) sau mai probabil în Guyana și va trebui să fie operaționala în 2022 [ 7 ].

La putere, din august 2018, președintele Iván Duque a pus în cauza pacea fragilă internă încheiată de predecesorul său, Juan Manuel Santos, cu FARC - dar nu cu ELN -. El nu a exclus opțiunea unei intervenții militare împotriva Venezuelei. Potrivit lui Nicolas Maduro, Statele Unite ale Americii pregătesc în prezent 734 de mercenari într-o tabără de antrenament situata în Tona pentru o acțiune sub drapel fals, pentru a declansa războiul împotriva Venezuelei. Având în vedere particularitatea sociologică a Columbiei, nu este posibil să se spună cu certitudine, dacă această tabără de antrenament este controlată sau nu de Bogota.

Într-o serie de articole anterioare, noi am prezentat planul SouthCom cu intentia de a provoca un război între Latino-americani, pentru a distruge structurile de stat a tuturor Statelor din «Bazinul Caraibelor» [ 1 ].

Traducere

Light Journalist



