Mikoyan-Gourevitch MiG-35

Les États-Unis possèdent près de 1 000 avions F-16, qui sont également exploités dans 25 autres États dans le monde. Bien qu’il ait été prévu de produire 300 F-35 au cours des 10 à 15 prochaines années, lors d’une guerre future, la flotte aérienne états-unienne sera basée sur les F-16. C’est pourquoi la Russie s’est organisée pour disposer d’un grand nombre d’avions ayant des performances similaires. Celui qui a été choisi pour s’adapter à la norme des F-16 est remarquable et démontre le professionnalisme des techniciens russes.

Il s’agit du MiG-29 qui est un avion léger, apprécié des pilotes et dont les performances aérodynamiques sont supérieures à celles du F-16. La vitesse ascensionnelle du MiG-29 est la plus élevée du monde (330 m/s). La Russie exploite 250 MiG-29 et en possède 500 en réserve. Ils peuvent être progressivement remplacés par les nouveaux MiG-35, dérivés du MiG-29. En cas d’agression extérieure, tous les MiG-29 peuvent être portés au niveau du MiG-35. En plus de la Russie, 21 autres États exploitent des MiG-29. Tous les États détenteurs de MiG-29 peuvent le convertir en MiG-35, à l’exception des anciens membres du Pacte de Varsovie, devenus membres de l’Otan. Ils ont été forcés d’abandonner les MiG-29 et d’acheter des F-16 à des prix démesurés alors que ces derniers sont à un niveau inférieur à celui du MiG-35. 50 MIG-35 ont été commandés par l’Égypte pour 2 milliards de dollars. Le prix d’un MiG-35 représentant 30 % de celui du F-16.

Un chapitre où le F-16 est supérieur au MiG-29 est le rayon d’action. C’est pourquoi le MiG-35 a été équipé de réservoirs de carburant dorsaux derrière le cockpit, à la jonction entre les ailes et le fuselage, imitant la configuration du F-16. La quantité de carburant embarqué a augmenté d’environ 1 000 litres, ce qui porte la capacité de vol de l’avion à 2 000 km. Les deux nouveaux moteurs RDN-33 TVN ont une poussée de 9 000 kgf chacun. Afin de réduire la consommation spécifique et l’empreinte infrarouge, les moteurs du MiG-35 sont équipés d’ordinateurs de contrôle de consommation de carburant. Contrairement au F-16, les moteurs RD-33 TVN du MiG-35 ont une poussée vectorielle. Il y a également un autre domaine dans lequel le MiG-29 était inférieur au F-16, c’est celui de la quantité d’armes embarquées. Pour combler cette lacune, le MiG-35 a augmenté le nombre de points de fixation de 6 à 9, la charge utile maximale passant de 4 800 à 7 000 kg.

Le MiG-35 copie la solution des avions de 5ème génération qui ont renoncé à l’accrochage des équipements de navigation et de guidage pour armes de précision. Le MiG-35 est équipé d’un conteneur intégré FLIR (Forward-Looking Infra-Red) monté sous le moteur droit de l’avion, comme pour le Su-57. Le MiG-35 est également équipé du nouveau dispositif OLS-35 de détection et de suivi infrarouge (IRST), monté dans le nez de l’avion et utilisé pour le combat aérien. Ce système vient du Su-35.

La détection radar est un autre chapitre où le F-16 est supérieur au MiG-29. Sur le MiG-35, le radar Zhuk-AE de type AESA (Active Electronically Scanned Array) a été emprunté au Su-57. Il est similaire au radar AN/APG-83 que l’on retrouve dans les F-16 block 60 et block 70. L’équipement contre les mesures électroniques (EW) est aussi un autre chapitre où le MiG -29 est inférieur au F-16. L’équipement de combat radio électronique (EW) du MiG 35 est constitué d’un récepteur d’alerte radar avec des antennes réparties sur toute la surface des ailes et du fuselage. Sur le fuselage, la queue et les ailes, le MiG-35 est équipé de capteurs optiques dans le spectre ultraviolet qui avertissent le pilote de l’approche d’un missile air-air. Cet équipement vient du Su-57.

L’équipement HMTDS du MiG-35 est similaire à celui de la dernière version du F-16. Le pilote visualise tous les paramètres et l’image radar directement sur l’écran du casque. Il y a aussi un affichage sur le pare-brise de type HUD. Les informations sont transmises par satellite à travers la ligne de données, à partir des postes de commandement et de contrôle au sol et des avions d’alerte précoce AWACS/AEW.