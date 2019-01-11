在纽约联合国玻璃宫附近，有一座名叫“被善良打败的邪恶”的金属雕塑，代表圣乔治用长矛刺龙。1990年，苏联捐赠了它来庆祝1987年与美国缔结的《中程导弹》条约，该条约禁止陆基中短程核导弹（射程在500到5000公里之间）。象征性的是，这条龙的身体实际上是由美国的潘兴-2弹道导弹（最初位于西德）和苏联的SS-20导弹（最初位于苏联）制作而成的。

但是，在雕塑中表现为死亡的核龙，现在正在重生。这是因为意大利和欧洲联盟其他国家在联合国大会上，以46票赞成，43票反对，78票弃权的投票结果，反对俄罗斯提出的“保存和执行《中程导弹》条约”的决议。

欧盟27个成员国中有21个是北约成员国（包括目前正在退出欧盟的英国），因此对北约的立场采取了统一的立场，而北约又与美国采取了统一的立场。

首先是奥巴马政府，其次是川普政府，在没有任何证据的情况下，指责俄罗斯试验了一种被禁止的导弹，并宣布他们打算退出中程核武器条约。与此同时，他们还启动了一项计划，旨在更新欧洲的核导弹安装，以防范俄罗斯，而其他国家也将在亚太地区针对中国。

俄罗斯驻联合国代表警告说，“这是全面军备竞赛的开始”。换句话说，他警告说，如果美国再次在欧洲安装指向俄罗斯的核导弹（就像20世纪80年代在科米索的巡航导弹一样），俄罗斯将再次在自己的领土上安装指向欧洲目标的类似武器（但这些武器将无法到达美国）。

尽管如此，联合国的欧盟代表指责俄罗斯破坏了《中程导弹》条约，并宣布了欧盟所有国家的反对投票，因为“俄罗斯提出的决议避开了讨论中的问题”。因此，从本质上讲，欧盟已经为可能在欧洲（包括意大利）安装新的美国导弹开了绿灯。

在这个重要的问题上，现政府和其前任一样，放弃了行使国家主权，并与欧盟保持一致，而欧盟又在美国的指挥下采取了北约的立场。在整个政治圈内，没有一个声音要求议会决定如何在联合国毒品和犯罪问题办公室投票。同样，议会也没有提出要求意大利遵守《不扩散条约》的声音，该条约要求美国必须从我国领土上撤回其B61核弹，并且必须从2020年上半年起，禁止在这里安装新的甚至更危险的B61-12。

这是对“主权属于人民”基本宪法原则的新的违背。由于政治媒体机构，把意大利人蒙蔽在对这些至关重要的问题的无知中，这也侵犯了我们获得信息的权利，不仅在信息自由的意义上，而且在被告知的权利上。

我们现在必须行动起来反对这件事，否则明天就没有时间来决定 —— 一枚中程弹道导弹可以在6到11分钟内用核弹头达到并摧毁其目标。