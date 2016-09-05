奉我国政府指示，谨通知你，2016年9月5日(星期一)上午，武装恐怖团体对塔尔图斯省、霍姆斯省、哈塞克省和大马士革农村省的平民制造了6次爆炸事件。

近6年来，外国支持的武装恐怖主义团体按照其操作者和赞助者的指令，将犯罪、恐怖主义和谋杀作为目前危机中的一种战术。一名恐怖主义自杀炸弹手在塔尔图斯省国际公路上的Arzunah桥引爆了一枚汽车炸弹。另一名恐怖主义自杀炸弹手在那些赶往协助当局救助伤员的平民中引爆了炸弹带。据初步统计，30名平民被炸死，另外43人遭受不同程度的伤害。

还有一名恐怖主义自杀炸弹手在霍姆斯市Bab Tadmur区入口处引爆了一枚汽车炸弹，炸死4名平民，另有10名平民遭受不同程度的伤害。公共和私人财产以及基础设施遭到广泛破坏。

另有两名恐怖分子在大马士革农村省西部Sabburah-Bajja’的道路上引爆了炸药带，炸死1名平民并炸伤3人。

在哈塞克市，1名自杀炸弹手在Marshu街心转盘引爆了一辆装有诱杀装置的摩托车，炸死5名平民，炸伤其他人，并造成该地点的物资损失。

这些血腥攻击属于努斯拉阵线(最近改名为黎凡特征服阵线)、伊斯兰军、自由沙姆人伊斯兰运动、征服军和努尔丁·赞吉运动等武装恐怖主义团体有计划发动的恐怖运动一部分。安全理事会某些成员国常驻代表违反《联合国宪章》的精神、原则和规定，将这些团体说成是武装温和团体。面对这些国家为削弱叙利亚国和扭转叙利亚人民取得的成就而部署的数万名恐怖分子，叙利亚人仍然致力于捍卫其国土。尽管这些恐怖分子根据某些众所周知的国家和政权的指令对叙利亚人民犯下了各种罪行和屠杀，叙利亚人民仍然采取捍卫行动。这些国家包括沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其、联合王国、法国和美利坚合众国，所有这些国家公开和明确地支持这些罪犯和恐怖主义杀人犯。令人遗憾的是，这些支持和资助恐怖分子和恐怖组织的行为体仍然将这些团体说成是武装温和团体或温和反对派团体。赞助这些所谓温和派的国家和政权继续寻找不人道、不道德和非法的借口来为这些团体对叙利亚人民犯下的罪行和屠杀辩护。它们这样做是直接和明确地鼓励这些团体犯下更多的罪行。世界各国人民已经注意到，安全理事会基本上不谴责这些恐怖主义行为或追究这些犯罪人的责任。

阿拉伯叙利亚共和国政府强调指出，这种屠杀和恐怖罪行不会阻止其履行打击恐怖主义的法律和道德义务，也不会阻止其努力通过由叙利亚领导人主导的叙利亚人之间的对话来达成叙利亚危机的政治解决办法，从而消除恐怖主义，重建恐怖分子及其赞助者已摧毁的一切，为叙利亚人民恢复安全和稳定。叙利亚境内的恐怖主义威胁到世界上所有的国家，这些支持和资助叙利亚境内恐怖主义的行为体应立即停止这样做。无论援引什么原因和理由，对叙利亚施加的单方面经济措施也是对恐怖分子的直接支持，这些措施也在杀害叙利亚人民，尤其是妇女和儿童。

阿拉伯叙利亚共和国政府呼吁安全理事会立即强烈谴责武装恐怖主义团体犯下的恐怖主义罪行和血腥屠杀。安全理事会必须履行其维持国际和平与安全的责任。为此目的，它必须迅速采取行动，阻止和惩罚那些支持和资助恐怖主义的国家和政权，特别是沙特阿拉伯、土耳其、卡塔尔和法国。安全理事会必须阻止这些国家和政权一贯破坏国际安全与和平，迫使它们充分执行安理会有关决议，特别是第2170(2014)、2178(2014)、2199(2015)和2253(2015)号决议。

请将本信作为安全理事会文件分发为荷。