今天，2016年9月17日下午5时，美利坚合众国空军对阿拉伯叙利亚军队在Dayr al-Zawr机场周围的Jabal Thardah地区阵地动野蛮袭击。5架美国飞机对这一地点攻击了一个小时。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)这一组织几年来一再试图控制该地区，但我们勇敢的武装部队一直在阻碍其这样做。现有资料表明，美利坚合众国蓄意和预谋方式发动攻击，以推行其对阿拉伯叙利亚军队的长期恐怖战争的战略，而叙利亚军队一向坚决反对恐怖分子组织及其所有支持者。这一理论证明一个事实，即在美国侵略之后，伊拉克和黎凡特伊斯兰国立即袭击并控制了这一地点。因此美国轰炸为伊黎伊斯兰国占领该地区铺平了道路，表明在伊黎伊斯兰国和美国部队之间事先进行过协调。

这一公然的侵略行为夺去了阿拉伯叙利亚军队数十人的性命。后者一直在保护着仍然被伊黎伊斯兰国恐怖主义组织围困在Dayr al-Zawr城内成千上万的平民。保护他们免于受到伊黎伊斯兰国及对其支持的国家发动的野蛮袭击。美国这一懦夫行为是对叙利亚阿拉伯共和国和军队的公然重大打击。这无疑表明，美国及其盟国对伊黎伊斯兰国和其他恐怖主义武装团体的支持。毫无疑问，这驳斥了美利坚合众国关于其在阿拉伯叙利亚共和国境内打击恐怖主义和努力恢复安全与和平的说法。

阿拉伯叙利亚共和国呼吁安全理事会谴责这一侵略行径，说服美利坚合众国防止其再次发生，尊重叙利亚主权和土地和人民的完整，并遵守国际法，联合国宪章和安全理事会的反恐怖主义决议。

叙利亚强调，反恐努力只有经与阿拉伯叙利亚共和国政府和军队协调才可以接受。国际法范围以外的任何行动只能被视为对阿拉伯叙利亚共和国主权的公然侵犯。

阿拉伯叙利亚共和国政府重申，与恐怖主义公开作战的立场不会动摇。阿拉伯叙利亚共和国政府将通过叙利亚人之间对话，在没有外国干涉的情况下，继续寻求叙利亚危机的政治解决办法，以维护阿拉伯叙利亚人民的权利和叙利亚的区域和国际作用。

请将本函作为安全理事会文件印发为荷。