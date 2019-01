Nicméně ruská armáda odpaly sledovala a předávala koordináty raket „spojenců“ Syrské arabské armádě v reálném čase, aby Syřanům umožnila je zničit. Mimo to, když Syřané byli zahlceni řadou raket spojenců, ruská armáda nasadila své systémy rušící spojení a řízení jednotek NATO, což paralyzovalo většinu odpalovacích míst. Bylo to poprvé, kdy se Francouzi střetli s tímto systémem, který již způsobil problémy Spojeným státům a Britům ve Středozemním moři, Černém moři a u Kaliningradu.

Spojenci tvrdí, že odpálili 105 raket, zatímco Rusové jich napočítali 103 [ 6 ]. Koordinace mezi různými armádami byla předána NATO, ačkoliv to odmítlo převzít odpovědnost [ 7 ]. V souladu se svým statutem tato organizace jednala za souhlasu a po schválení Severoatlantickou radou, ačkoliv toto zatím není jisté. Skutečně, před bombardováním Tripolisu (v Libyi) v r. 2011 nebyla tato Rada kontaktována, a nikdo neprotestoval. Cílem této koordinace bylo zajistit, že všechny odpálené rakety, ať již ze Středozemního moře, nebo z Rudého moře či ze vzduchu, zasáhnou své cíle ve stejný okamžik. Nicméně věci nešly dle plánu – ačkoliv spojenecká operace měla být dokončena během půl hodiny, ve skutečnosti to od prvního odpalu po poslední trvalo 1 hodinu a 46 minut.

Zničení farmaceutického výzkumného střediska v Barzeh zůstává záhadou. Toto zařízení nebylo v žádném případě tajné. Bylo vytvořeno za pomoci Francie. Organizace pro zákaz chemických zbraní v něm provedla inspekci pětkrát a nenašla nic, co by mohlo být spojováno s výzkumem chemických zbraní [ 3 ]. Podle představitelů, v kontextu mezinárodních sankcí, prováděla tato laboratoř výzkum léků proti rakovině. Nebyla střežena a při kolapsu budovy nebyly žádné oběti. Stejně tak její zřícení nezpůsobilo rozprášení chemických látek do atmosféry. Nemohu si pomoct, ale tato situace mi připomíná zničení továrny Al-Shifa v Súdánu Spojenými státy. V r. 1998 prezident Bill Clinton nařídil její zničení, které bylo realizováno čtyřmi střelami Tomahawk, za cenu jednoho mrtvého a deseti zraněných. Americké tajné služby ujišťovaly, že tato laboratoř vyvíjí nervové plyny pro Usamu bin Ladina. Později se ukázalo, že to bylo hlavní středisko Súdánu na výrobu generických léčiv [ 4 ]. Konkrétně se tam vyráběly léky proti AIDS, bez placení licenčních poplatků Gilead Science, společnosti řízené Donaldem Rumsfeldem a Georgem Schulzem [ 5 ].

Naopak, máme právo se ptát, jestli skutečným cílem těchto útoků skutečně nebylo svržení republiky. To se zdá být potvrzeno faktem, že rakety byly odpáleny na prezidentský palác v Damašku. Takto je to také interpretováno Ruskem, pro které bylo skutečným cílem „spojenců“ zmařit „úspěch syrských ozbrojených sil v boji za osvobození svého území od mezinárodního terorismu“.

Zdroj

Zvědavec (Česko)

Zvědavec



[1] “United States Assessment of the Assad Regime’s Chemical Weapons Use”, Voltaire Network, 13 April 2018. « Évaluation nationale du ministère français de la Défense sur l’attaque chimique du 7 avril 2018 », Réseau Voltaire, 14 avril 2018. “Syria action – UK government legal position”, Voltaire Network, 14 April 2018.

[2] « Les témoignages qui infirment l’accusation des Casques blancs », Réseau Voltaire, 13 avril 2018.

[3] Dernière inspection : “Progress in the elimination of the Syrian chemical weapons programme”, by Ahmet Üzümcü , Voltaire Network, 23 March 2018.

[4] Werner Daum : “Universalism and the West. An Agenda for Understanding”, in «The Future of War», Harvard International Review, Vol. 23 (2) - Summer 2001.

[5] « La guerre, comme stratégie industrielle », Réseau Voltaire, 19 mars 2003.

[6] «Conférence de presse du colonel-général Sergueï Roudskoï sur l’attaque occidentale de la Syrie», Réseau Voltaire, 14 avril 2018.

[7] « Faux « made in USA » et mensonges « made in Italy » », par Manlio Dinucci, Traduction Marie-Ange Patrizio, Il Manifesto (Italie) , Réseau Voltaire, 17 avril 2018.

[8] “British submarine in duel with Kremlin’s ‘Black Hole’ hunter-killer”, Mark Hookham & Tim Ripley, The Times, 16 avril 2018.

[9] «Frappes en Syrie : un des missiles Scalp « n’est pas parti » du Rafale», Guerric Poncet, Le Point, 18 avril 2018.

[10] «Couacs inexpliqués pour les missiles de MBDA au large des côtes syriennes», La Lettre A, 17 avril 2018. «Frappes en Syrie : un couac dans la marine a empêché le tirs de plusieurs missiles», Pierre Julien, RTL, 19 avril 2018.

[11] “Völkerrechtliche Implikationen des amerikanisch-britischfranzösischen Militärschlags vom 14. April 2018 gegen Chemiewaffeneinrichtungen in Syrien”, Bundestag, 18. April 2018.