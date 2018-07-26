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战争的艺术

战争是为谈判而服务的

翻译 Manlio Dinucci
伏尔泰网 | 罗马（意大利)
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《纽约时报》知名专栏作家托马斯·弗里德曼说，川普早就应该在赫尔辛基峰会上这样告诉普京：“你攻击了我们的民主。我们不在乎你如何否认，因为你就像是一个堕落的赌徒。如果你依然是这种态度的话，那么我们将会把它当作一种战争的艺术。”

他指责俄罗斯总统“攻击北约，这个国际安全的根本支柱，使欧洲不稳定并且轰炸成千叙利亚难民迫使他们逃到欧洲。”

然后他指责美国总统“违反宪法宣誓”并且去当“一个俄罗斯情报机构的资产”或者愿意去当那个角色。

托马斯·弗里德曼用挑衅性的语言所表达出来的意思，代表了一股强大的国内和国际反对势力的立场，这股势力反对美俄谈判，并且《纽约时报》是这股势力的其中一个主要喉舌，这股反对的浪潮可能会持续到普京被邀请到白宫。

然而，形成巨大反差的是。尽管谈判尚未取得任何成果，但是对这场谈判的反对已经不仅通过语言，而且还通过所有的形式表现了出来。

赫尔辛基的缓和氛围正在消失，美国的全球军事体系正在剧烈的将它的战争准备，从大西洋转移到太平洋。

在一支由100辆坦克和1000辆军用车辆组成的美国装甲旅，被空运到比利时安特卫普之后，60架武装直升机组成的的一个美国空军旅抵达了荷兰鹿特丹。这些部队和其他美国/北约部队，正在被部属到俄罗斯领土附近，以此来作为“大西洋决议行动”的组成部分，“大西洋决议行动”启动于2014年，目的是针对“俄罗斯的侵略”。

为了反对俄罗斯，波兰要求美国装甲单位永久驻扎在它的领土上，并愿意每年向美军支付15到20亿美元。与此同时，北约正在加强格鲁吉它和乌克兰的军事训练和军事装备，这两个国家有可能会变成与俄罗斯接壤的联盟成员。

与此同时，美国国会以最高荣誉欢迎了A级教唆犯，他是乌克兰民族国家社会主义党（阿道夫·希特勒的德国民族国家社会党的翻版）的创建者，他是新民族国家社会主义准军事团体的首脑，这个团体在乌克兰广场暴动中被北越雇佣。

地中海的北约拉戈·帕特里亚司令部（那不勒斯）——处在美国海军上将詹姆斯·福戈的指挥下，他同样也是美国海军在欧洲和非洲的指挥官——正在如火如荼地，去组织来自包括瑞典和芬兰在内的，30个国家的40000名士兵、130架战机和70艘战舰，进行“三叉戟关键决断18”大型联合军事演习。

这场军事演习，将于2018年10月在挪威和它的临海举行，这场演习将会把“俄罗斯侵略”当作假想敌来演练“共同防御”

在太平洋，“林柏克2018”海上联合军演正在2018年6月27日到8月2日期间举行——由美国印度洋太平洋司令部组织和协调——有25000名士兵和海军陆战队员、超过50艘舰船和200架战机参加。

这场军事演习——同样也将会涉及到法国、德国、和英国——这明显是在针对中国，印度洋太平洋司令部指挥官海军上将菲尔-戴维森，将中国称为“侵蚀国际秩序削弱美国对地区的介入，并变成地区霸权的强大竞争对手。

当川普会见中国国家主席习近平的时候，弗里德曼将会指责他不仅通俄而且还通共。

翻译
珍珠

来源
Il Manifesto (意大利)

Manlio Dinucci

Manlio Dinucci Géographe et géopolitologue. Derniers ouvrages publiés : Laboratorio di geografia, Zanichelli 2014 ; Diario di viaggio (en trois tomes), Zanichelli 2017 ; L’arte della guerra / Annali della strategia Usa/Nato 1990-2016, Zambon 2016 ; Guerra nucleare. Il giorno prima. Da Hiroshima a oggi: chi e come ci porta alla catastrofe, Zambon 2017 ; Diario di guerra. Escalation verso la catastrofe (2016 - 2018), Asterios Editores 2018.

 
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来源 : “战争是为谈判而服务的”, 翻译 Manlio Dinucci, 翻译 珍珠, Il Manifesto (意大利) , 伏尔泰网, 2018年7月26日, www.voltairenet.org/article202165.html

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