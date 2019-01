Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



[1] Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το γεγονός αυτό κατέστησε εφικτή τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της Σοβιετικής Ένωσης στο βαθμό που απονομιμοποίησε το κράτος.

[2] Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση στη Δύση, είναι οι εθνικιστικές του ανατολικογερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος (και οι Λουθηρανικές εκκλησίες), και όχι οι αντι-κομμουνιστές (και οι προ-ΗΠΑ), οι οποίοι ανέτρεψαν το σύμβολο της σοβιετικής κυριαρχίας, το Τείχος.

[3] Ο κύριος σκοπός της εισβολής στο Ιράκ δεν είναι η απελευθέρωση του Κουβέιτ, αλλά η χειραγώγηση αυτού του ζητήματος για να αποτελέσει τον μεγαλύτερο δυνατό συνασπισμό υπό αμερικανική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της ΕΣΣΔ.

[6] Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι Μπους γιός και Ομπάμα δεν είχαν ποτέ ως στόχο την επέκταση της δημοκρατίας. Πρώτα απ ’όλα διότι εξ ορισμού η δημοκρατία μπορεί να προέρχεται μόνο από τον λαό και όχι να επιβάλλεται με βόμβες. Δεύτερον, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ήδη μια πλουτοκρατία.

[7] Μετράω εδώ όχι μόνο το εκατομμύριο θανάτους των ίδιων των πολέμων, αλλά και τα θύματα των διαταραχών που προκλήθηκαν από αυτούς τους πολέμους.

[8] Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Paul Volcker, είναι, αντιθέτως, ένας από τους αρχιτέκτονες της παγκόσμιας χρηματοοικονομής παγκοσμιοποίησης. Ήταν εκείνος που εξεδίωκε στο όνομα του ΟΗΕ τους ανθρώπους και τις οντότητες που είχαν βοηθήσει το Ιράκ να παρακάμψει το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών (υπόθεση "πετρέλαιο για φαγητό"). Ο Volckerείναι μία από τις κύριες προσωπικότητες της κοινωνίας των προσκυνητών(Pilgrim’s Society), της υπερατλαντικής λέσχης που προεδρεύεται από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β ’. Υπό την ιδιότητα αυτή, έγινε ο κύριος οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και συνέστησε μέρος του υπουργικού συμβουλίου του.

[10] Αντικατασταίνοντας την ευρωπαϊκή κοινή αγορά, που ήταν ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ κρατών, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι ένα υπερεθνικό κράτος υπό της στρατιωτικής προστασίας του ΝΑΤΟ. Επομένως, έχει τη δυνατότητα να απορρίψει τις εθνικές αποφάσεις.

