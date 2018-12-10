唐纳德·川普试图重新平衡中美之间的商业往来，不仅与他把非本土化的工作带回美国的目标相符。事实上，新的运输和通信基础设施的部署正在迅速成为对美国作为世界领导人地位的威胁。围绕华为展开的斗争，说明了经济和军事领域相互联系的方式。许多国家已经观察到，华盛顿目前无法解码这项技术。因此，正如他们在叙利亚所做的那样，叙利亚已经完全用华为的材料重新装备了情报部门，并且禁止他们的公务员使用任何其他材料。

在对中国商品征收2500亿美元的重税之后，特朗普总统在20国集团（G-20）接受了“休战”，推迟了进一步的措施，主要是因为美国经济受到了中国报复的打击。

但除了这些商业考虑，也有一些战略原因。在五角大楼和情报机构的压力下，美国禁止使用中国公司华为的智能手机和电信基础设施，警告它们可能被用于间谍活动，并迫使其盟友也这样做。

有关中国间谍活动的危险性的警告，特别是针对美国最重要的军事基地所在国的意大利、德国和日本，来自于美国情报机构，这些机构多年来一直在监视其盟友的电话通信。在德国和日本，美国苹果公司曾经是该行业无可争议的领导者，其销售额被华为（其员工作为股东拥有的公司）翻了一番，华为排名世界第二，仅次于韩国三星。这是一个普遍趋势的象征。

美国——其经济霸主地位是人为地建立在美元之上，迄今为止，美元是货币储备和世界贸易的主要货币——在产能和生产质量方面日益被中国所取代。《纽约时报》写道：“西方确信中国的做法行不通。它所要做的就是等待。还在等着呢。中国正在规划一个庞大的全球商业、投资和基础设施网络，这将重塑金融和地缘政治关系。这一切首先是沿着中国目前正在跨越70个亚洲、欧洲和非洲国家建设的新丝绸之路发生的，尽管不是全部。”

《纽约时报》考察了中国在112个国家实施的600个项目，包括41条石油和天然气管道、199个能源中心，其中大多数是水力发电（包括柬埔寨七座大坝，提供该国一半的电力需求）、203座桥梁、道路和铁路。后来，再加上巴基斯坦、斯里兰卡、马来西亚等国家的几个主要港口。

所有这一切都被华盛顿视为“侵犯我们切身利益的行为”，正如五角大楼在2018年美国国防战略中宣布的。五角大楼将中国定义为“战略竞争者”，利用掠夺性经济威胁邻国，故意忽视美国在1949年之前发动的一系列战争，包括对中国的战争，以剥夺这些国家的资源。

中国正在修建水坝、铁路和桥梁，不仅对其商业网络有用，而且对有关国家的发展也有用，在美国战争中，水坝、铁路和桥梁是最先被摧毁的目标。五角大楼指责中国打算在短期内将其霸权强加在印度-太平洋地区，并让美国措手不及，以便实现未来的全球霸主地位，并指责中国与俄罗斯一起在克里米亚和乌克兰东部“粉碎北约”和“破坏民主国家”的过程。

这是基辅在五角大楼的指挥下在刻赤海峡挑起的“事件”的根源，该事件旨在破坏川普总统和普京总统在20国集团（就是这样）的会晤，并迫使乌克兰加入北约，乌克兰已经是北约事实上的成员国。

《与中国和俄罗斯的长期战略竞争》被五角大楼视为《主要优先事项》为此，我们将使我们的核力量现代化，并加强北约的跨大西洋联盟。

商业战争的背后潜伏着核战争。