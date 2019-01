Testarea avioanelor Su-57 s-a încheiat. Noul motor "produs 30" asigură regimul de supercroaziera, adică zborul cu viteză supersonică fără utilizarea fortajului. Noile arme special adaptate pentru compartimentele carenate ale lui Su-57 au fost testate. Linia de producție are deja o capacitate de 30 de Su-57 pe an și dacă are comenzi poate realiza 60 de avioane pe an. Prețul unui Su-57 este de 2 ori mai mic decât al unui F-35.

Cu toate acestea Rusia va operaționaliza doar 12 Su-57 până în 2020. Rusia a motivat acest fapt prin Concepția sa defensivă care stabilește pentru avioanele invizibile misiunea de a crea cîteva ”culoare” de penetrare a apărării anti-aeriene.

Misiunea lui Su-57 se reduce la lovirea rețelei radar de descoperire de pe sol, a radarelor de dirijare a rachetelor antiaeriene și aviației inamicului la sol, pe direcția principală de înaintare a trupelor terestre.

Odată îndeplinită această misiune, avioanele de generația a IV-a care nu sunt invizibile pe radar dar sunt înarmate cu de 5 ori mai multe arme decat Su-57, au totală libertate de acțiune asupra obiectivelor de la sol.

Părerea mea este că Rusia păstrează avionul Su-57 și complexul S-400 ca monedă de schimb în promovarea intereselor sale de politică externă. În următorul deceniu, statele Golfului nu vor primi a avioane americane F-35. Dar pot avea Su-57 și S-400 dacă contribuie financiar la reconstrucția Siriei și se aliniază intereselor Rusiei în zona Orientului Mijlociu și în ceea ce privește prețul resurselor energetice.

Puțin probabil ca interesele Rusiei în Siria și granița sa de sud sa fie amenințată. În acest caz Su-57 va fi operațional în Siria și probabil în Iran.

Egiptul ar putea cumpăra Su-57 și S-400, dacă flota militară a Rusiei și-ar dori să revină în vechile baze Alexandria și Port Said. Flota rusă a mării Negre fiind deja prezenta în estul Mediteranei.

Dacă SUA iese din Tratatul INF și disloca rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, este posibil ca Venezuela să primească avioane Su-57 și complexe S-400. În schimbul utilizării de către Rusia a unor baze militare. Distanța din Venezuela până la Washington este de 3 000 km, distanță parcursă în 11-12 minute de o rachetă cu rază medie de acțiune.