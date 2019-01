Luftforsvaret klarte ikke å stanse Israels bombing av mål inne i Syria

Julaften (2018): Tsahal (Israels væpnete styrker) klarte å bombe mål inne i Syria til tross for det nye anti-luft utstyret. Dette er andre gang at de militære luftstyrkene opererer inne i Syria etter utplasseringen av S-300 missilene ( de beste i verden) og koordinesrinsgsystemet Polyana D4M1.

De israelske flyene avfyrte missilene fra Libanons luftrom i retning av flyplassen ved Syrias hovedstad midt under julefeiringen, for første gang siden krigen ble avsluttet. Antiluftforsvaret ødela en rekke missiler men minst en klarte å ramme målet sitt: mennesker som var i ferd med å gå ombord i et fly som skulle frakte dem til en i begravelse i Teheran. Det er sannsynlig at tre av disse ble skadet og i tillegg tre syriske soldater.

Det er viktig å få avklart hvorledes Tsahal var i stand til å avfyre missilene til tross for den nye anti-luft-beskyttelsen og hvilken rolle Russland har spilt.

I løpet av alle de 7 krigsårene har Israel hevdet at de ikke blandet seg inn i Syrias indre forhold. Den syriske Arabiske Hæren har på sin side hevdet at de (Israel) har sørget for luft-støtte til jihadistene og at de har forsynt dem med våpen. Sist uke innrømmet Tashal at de hadde gjennomført mer enn 250 bombeangrep i løpet av 3. kvartal i 2018, det betyr minst 2,7 daglig.