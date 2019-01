Infrarødt bilde av en F-22 Raptor lagt ut på Instagram av den russiske flyveren Ivan Ivanov.

USA har investert tungt i utviklingen av 5. generasjons F-35-fly. De vil produsere 5000 eksemplarer i det neste tiåret, inkludert 2400 for det amerikanske militæret, resten er ment for eksport. Derfor er USA ikke interessert i annen teknologi innen luftfart.

Den russiske hærens anskaffelsplan består av kun 12 "usynlige" Su-57-fly, denne flyserien er åpen for eksport. Planene for MiG-41-fighter, PAK TA-transportflyet og PAK-DA bombefly, alle "usynlige", ble lagt på is. Flytypen Tu-160 og Tu-22M3 bombefly har derimot blitt oppgradert. Ligger Russland fortsatt bak USA?

I september 2018 viste Instagram et bilde av en "usynlig" US F-22, tatt med infrarødstråling av en russisk Su-35 S over Syria. Su-35 S-flyet, som ikke er "usynlig", klarte å nå angrepsposisjonen uten å bli oppdaget på F-22 radaren, AWACS eller bakkeradaren. Ifølge våre kilder hadde Su-35 flyet eksperimentelt utstyr bestående av metamaterialer.

Utformingen av F-22, B-2 og F-35 ble utført med datamaskin. Koblingsvinklene til strukturen ble utformet for å avgi bølgene rundt radaren, snarere enn å reflektere dem direkte på den transmitterende radarantennen. Dermed blir disse 5 generasjons flyene sporbare på radar på kortere avstander (40 km)

På den annen side, absorberer den innovative metamaterialeteknologien 90% av radarbølgene og kan brukes på eksisterende fly. Det er derfor Russland ikke er veldig interessert i femte generasjons fly.

Metamaterialer er tredimensjonale strukturer basert på spesielle elektromagnetiske celler, med en størrelse på 1 til 2 millimeter, effektive i millimeter og centimeter bølgelengder hvor flyradarer og jordradarer opererer. De påvirker ikke mottak av radionavigasjonssystemer, konvensjonell kommunikasjon og satellittkommunikasjon.

Forskningen på dette feltet har funnet sted ved Instituttet for anvendt elektromagnetisme ved det russiske vitenskapsakademiet. Andrey N. Lagarkov, V. N. Semenenko og V. N. Kissel publiserte i oktober 2010 resultatene av deres forskning innen absorberende radarstrukturer bygget fra metamaterialer (se nedlastbart dokument nederst på siden). Programmer av denne teknologien har blitt testet på russiske militære fly siden 2015.

Dersom Russland lykkes med å teste metamaterialeteknologien, kan den modernisere hele flyflåten til lave kostnader.

Frem til nå var amerikanske fly de eneste som kunne spore fienden og deretter angripe før den ble fanget opp av radaren. Ved å overkomme overlegenheten til det amerikanske luftvåpen, vil vi gå tilbake til luftkampstilen fra 50-tallet. Under disse forhold vil den aerodynamiske overlegenhet på grunn av skyvekraftsvektoren til Su-35, Su-30 og MiG-35 gi fly en viktig fordel i forhold til F-22 og F-35.

For øyeblikket er problemet at metamaterialeteknologien fortsatt er i forskningsfasen, og at driftstiden til de elektromagnetiske cellene ikke overstiger 100 timer. Deretter må de erstattes.