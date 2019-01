Tschad und Israel stellen ihrer diplomatischen Beziehungen wieder her

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ging am 20. Januar 2019 nach N’Djamena zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Tschad und seinem Land.

Präsident Idriss Deby, der Israel am November 25 besucht hatte, begrüßte diesen Schritt, während er aber erklärte, dass er keinen Einfluss auf seine Unterstützung für die Palästinenser habe.

In Afrika und im Nahen Osten haben fast alle Staaten ihre diplomatischen Beziehungen mit Israel am Ende des Krieges im Oktober 1973 (dem sogenannten "Krieg der Kippur") abgebrochen. Jedoch aus den Rückschlüssen der Kriege von 2006 und 2011 gegen Syrien und den Libanon, entfaltet Israel erneut seine Diplomatie sowohl im Golf als auch in Afrika.

Die israelische Initiative wird von der NATO unterstützt, während Russland einen spektakulären Durchbruch in Libyen, Sudan und im Tschad betreibt.

Der nächste afrikanische Staat der seine diplomatischen Beziehungen zu Israel wiederherstellen wird, sollte das Mali des Präsidenten Ibrahim Bubacar Keïta sein.