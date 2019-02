ترجمه توسط

Sylvia Bejanian



[1] « Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship – “Masterstroke” », Admiral Kurt W. Tidd, Voltaire Network, 23 février 2018. « Le « Coup de Maître » des États-Unis contre le Venezuela », par Stella Calloni, Traduction Maria Poumier; « Les États-Unis préparent une guerre entre latino-américains », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 11 mai et 18 décembre 2018.

[2] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Le projet militaire des États-Unis pour le monde », par Thierry Meyssan, Haïti Liberté (Haïti) , Réseau Voltaire, 22 août 2017.

[3] “Declaration of a National Emergency with Respect to Venezuela”, “Executive Order – Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela”, by Barack Obama, Voltaire Network, 9 March 2015.

[4] “برکسیت : لندن سیاست جدید استعماری خود را برقرار می سازد ”, ترجمه Sylvia Bejanian, شبکه ولتر, 8 ژانويه 2019, www.voltairenet.org/article2...

[5] « Assad et Chavez appellent à la formation d’un Mouvement des alliés libres », Réseau Voltaire, 28 juin 2010.

[6] “مانورهای بزرگ در اطراف ونزویلا”, بوسيله ى مانیلو دینوچی, ترجمه فرهاد بارکزوی, ال مانیفستو (ایتالیا) , شبکه ولتر, 15 سپتامبر 2017, www.voltairenet.org/article1...

[7] “We are opening new overseas bases to boost Britain”, Christopher Hope, Sunday Telegraph, December 30, 2018.

[8] «Declaración del Grupo de Lima», Red Voltaire , 4 de enero de 2019.