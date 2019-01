« Horizons et débats », n°1, 7 janvier 2019

France : le soulèvement des petites gens

Gilets jaunes : scénario d’avenir, par Myret Zaki. Recherche d’urgence politique industrielle !, par Jacques Myard / « Les Italiens veulent à nouveau décider par eux-mêmes ». La démocratie directe suisse est un point de référence pour la nouvelle Italie. La décision d’achat Comment Macron devint président … ou pourquoi préférer une lampe de lecture. Les Etats-Unis refusent de se battre pour des financiers transnationaux, par Thierry Meyssan / L’heure est venue de quitter la Syrie, par Eric S. Margolis / Le président américain veut le retrait des troupes …mais l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne insistent sur la continuation de la guerre, par Karl Müller / L’Accord-cadre Suisse–UE. La Directive relative au droit des citoyens de l’Union et l’interdiction de l’aide étatique comme prochaine grande étape, par Marianne Wüthrich / Les soutiens économiques par l’Etat seraient remis en question, Interview de Simon Hirsbrunner / La politique d’immigration de la Suisse traditionnellement généreuse et choisie par le peuple. Contexte historique, par Werner Wüthrich / S’opposer à la confusion et à la « désertification », par Friedrich Romig / La question sociale concerne l’Allemagne tout autant que la France des « Gilets jaunes » / Figurines en étain : de l’artisanat en filigrane. La plus ancienne dynastie allemande d’étain aux racines suisses, par Heini Hofmann.