« Horizons et débats », n°2, 21 janvier 2019

Interpréter l’Histoire

Guerre et paix. Les devoirs des sciences historiques, par Wolfgang van Biezen / 1244 – La clé pour la paix en Europe. Le nouveau livre de l’ancien ministre des Affaires étrangères de la Yougoslavie, Živadin Jovanović / « Les Gilets jaunes ou la blessure non cicatrisée du référendum de 2005 », par Arnaud Benedetti / Un regard sur le grand débat national en France : démocratie directe ou manipulation ?, par Karl Müller / Légalisation du cannabis – qui en profite ?, par Jürg Barben / La ruée vers l’or dans l’industrie du cannabis, par Werner Wüthrich / Réflexions sur l’initiative populaire « Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti », par Marianne Wüthrich / Education et formation au service de la paix. A propos du livre de Sara Randell « Mettre fin à la guerre – l’opération Sunrise et Max Husmann », par Winfried Pogorzelski / Création d’une coopérative pour un centre médical à Tengen, par Jörg Sieg.