Le président Trump soutient les efforts du peuple du Venezuela pour rétablir la démocratie dans son pays

« Le peuple du Venezuela a exprimé avec courage son opposition à Maduro et à son régime, et ses revendications de liberté et de respect de l’état de droit. » _ Le président Donald J. Trump

RECONNAISSANCE DU GOUVERNEMENT LÉGITIME DU VENEZUELA : Les États-Unis ont reconnu officiellement Juan Guaido en tant que président du Venezuela par intérim.

• Le 23 janvier, le président Trump a officiellement reconnu le président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Juan Guaido, au poste de président par intérim du pays.

o L’Assemblée nationale du Venezuela a invoqué la constitution du pays pour déclarer Nicolas Maduro illégitime et le siège de président vacant.

o D’autres gouvernements de la région et du monde entier se sont joints aux États-Unis pour reconnaître Guaido en tant que président par intérim du Venezuela.

• L’administration a confié à Guaido les avoirs du gouvernement vénézuélien détenus auprès de la Réserve fédérale des États-Unis et d’autres établissements financiers américains assurés.

o Le gouvernement légitime du Venezuela, sous la direction de Guaido, doit être autorisé à protéger ses biens au nom du peuple vénézuélien.

EXERCICE D’UNE PRESSION SUR MADURO ET SES ACOLYTES : Les États-Unis ont imposé de dures sanctions à l’encontre de Maduro et des membres de son ancien régime.

• Le président Trump a signé un décret présidentiel qui indique clairement que les États-Unis continueront à cibler Maduro et ses acolytes corrompus au moyen de sanctions.

• Les États-Unis ne toléreront pas que ceux qui cherchent à saper les institutions démocratiques du Venezuela et à piller les ressources du pays s’enrichissent aux dépens du peuple.

• L’Administration Trump gèle les actifs aux États-Unis détenus ou contrôlés par la société pétrolière nationale du Venezuela.

o Cette mesure permettra de faciliter les efforts internationaux visant à couper Maduro et ses comparses de leurs sources de revenus, tout en préservant des actifs essentiels pour l’avenir du Venezuela.

• Plus de 100 personnes, entités et avions ont fait l’objet d’une désignation d’avoir bloqué.

• Les États-Unis sont convaincus que les marchés de l’énergie resteront bien approvisionnés malgré la réduction des importations de pétrole vénézuélien.

o Des experts réputés, tels que l’Energy Information Administration des États-Unis, prévoient que l’offre mondiale de pétrole sera supérieure à la demande en 2019 et 2020.

o La production des États-Unis devrait atteindre l’année prochaine un niveau record de plus de 12 millions de barils par jour.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE DU VENEZUELA : Le président Trump est solidaire du peuple vénézuélien dans ses revendications pour la démocratie, les droits de l’homme et la prospérité que Maduro leur refuse.

• Les États-Unis continuent à fournir une assistance humanitaire au peuple du Venezuela.

o Les produits alimentaires et pharmaceutiques sont depuis longtemps, et restent, exclus de nos régimes de sanctions.

• Plus de trois millions de personnes ont fui le Venezuela depuis 2015 et les Nations unies estiment que ce nombre pourrait atteindre plus de 5,3 millions avant la fin 2019.

• En décembre 2018, il y avait plus de 280 prisonniers politiques recensés au Venezuela.

• Les Vénézuéliens sont victimes de violences de la part des services de sécurité, et font en particulier l’objet d’exécutions extrajudiciaires et d’arrestations arbitraires.

• La mauvaise gestion de Maduro a entraîné une hyperinflation de plus d’un million de pour cent en 2018, ce qui a aggravé la situation économique déjà très difficile.