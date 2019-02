New Yorkissa YK:n lasipalatsin lähellä on metalliveistos nimeltä ”Evil Defeated by Good” (”Hyvän voitto pahasta”). Se esittää Pyhää Yrjöä lohikäärmettä keihästämässä. Sen lahjoitti Neuvostoliitto 1990 INF-sopimuksen kunniaksi, joka solmittiin USA:n kanssa 1987, ja jossa kiellettiin lyhyen ja keskipitkän matkan (500-5000km) ydinohjusten maihin sijoittaminen. Symbolisesti lohikäärmeen ruumis onkin tehty Yhdysvaltain (alunperin Länsi-Saksaan sijoittamien) Pershing-2 ballististen ohjusten sekä Venäjän (alunperin Neuvostoliiton alueelle sijoittamien) SS-20-ohjusten kappaleista.

Mutta ydinaselohikäärme, jonka veistoksessa näytetään kuolevan, on nyt syntymässä uudelleen. Kiitos siitä kuuluu Italialle ja muille EU-maille, jotka YK:n yleiskokouksessa äänestivät Venäjän ehdottamaa INF-sopimuksen säilyttämistä ja täytäntöönpanoa vastaan. Hylkäämisen puolesta äänesti 46, vastaan 43, tyhjää 78.

EU – jonka 27 jäsenistä 21 on Nato-maita (mukaan luettuna Yhdistynyt kuningaskunta, joka on tällä hetkellä eroamassa EU:sta) – on täten yksimielisesti asettautunut Naton kannalle, joka puolestaan on yhtenäisesti Yhdysvaltojen kannalla.

Ensin Obaman, ja sen jälkeen Trumpin hallitus, ovat ilman minkäänlaisia todisteita syyttäneet Venäjää kiellettyyn kategoriaan kuuluvien ohjusten testaamisesta, ja ilmoittaneet aikovansa vetäytyä INF-sopimuksesta. Samanaikaisesti ne ovat aloittaneet ohjelman, jonka tarkoituksena on sijoittaa uudestaan Eurooppaan ydinohjuksia Venäjää vastaan, sekä toisia Aasian ja Tyynenmeren alueelle Kiinaa vastaan.

Venäjän edustaja YK:ssa on varoittanut tällaisen ”luovan pohjaa täysimittaiselle kilpavarustelulle”. Toisin sanoen hän varoitti, että mikäli Yhdysvallat taas kerran sijoittaisi Eurooppaan Venäjään suunnattuja ydinohjuksia (kuten Comisoon sijoitetut risteilyohjukset 1980-luvulla), niin Venäjä taas sijoittaisi omalle alueelleen samantyyppisiä Euroopan kohteisiin suunnattuja aseita (joiden kantavuus ei kuitenkaan ulottuisi Yhdysvaltoihin asti).

Kaikesta tästä huolimatta EU:n edustaja YK:ssa syytti Venäjää INF-sopimuksen sabotoimisesta, ja ilmoitti kaikkien jäsenmaiden äänestävän sopimusta vastaan koska ”Venäjän esittämä päätöslauselma välttelee esillä olevaa kysymystä”. Periaatteessa siis EU on näyttänyt vihreää valoa uusien Yhdysvaltain ohjusten mahdolliselle sijoittamiselle Eurooppaan, mukaan lukien Italiaan.

Näin tärkeässä kysymyksessä Contin hallitus edeltäjiensä lailla on hylännyt kansallisen itsemääräämisoikeuden ja asettunut EU:n puolelle, joka vuorostaan on hyväksynyt Naton kannan, USA:n alaisena. Ja koko poliittisella areenalla ei yksikään ääni ole noussut vaatimaan, että sen, miten YK:ssa äänestetään, pitäisi olla parlamentissa päätettävä asia. Eikä yhtään ääntä ole noussut parlamentissa pyytämään Italiaa huomioimaan Ydinsulkusopimusta (Non-Proliferation Treaty), joka vaatii Yhdysvaltoja vetämään B61-ydinpomminsa valtiomme alueelta, ja pidättäytymään vuoden 2020 alusta alkaen sijoittamasta tänne uusia ja vieläkin vaarallisempia B61-12-pommeja.

Tämä on siis uusi rikos sitä perustuslaillista oikeutta vastaan, jonka mukaan ”suvereniteetti kuuluu kansalle”. Ja koska politiikan ja median koneisto kietoo italialaisia tietämättömyyteen näin elintärkeissä kysymyksissä, loukkaa se myös oikeuttamme informaatioon, ei ainoastaan ajatellen vapautta informoida vaan myös oikeutta saada informaatiota.

Meidän on tehtävä tämä nyt, sillä huomenna on myöhäistä päättää – keskipitkän matkan ballistinen ohjus voi ehtiä kohteeseensa ja tuhota sen ydinkärjellään 6-11 minuutissa.