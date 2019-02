« Horizons et débats », n°3, 4 février 2019

Le Venezuela agressé

« Le gouvernement américain doit cesser de s’ingérer dans la politique intérieure du Venezuela », Les négations sont la seule voie pour trouver des solutions Lettre ouverte de Noam Chomsky, Laura Carlsen, Miguel Tinker Salas, Greg Grandin, Alfred de Zayas et. al. / Les Etats-Unis violent le droit international en tentant un coup d’Etat au Venezuela, Interview d’Alfred de Zayas et de Miguel Tinker Sala / Faire revivre la démocratie. Les objectifs de démocratie directe des Gilets jaunes, par Diana Johnstone / L’erreur de Theresa May, par Roland Hureaux / Le Traité franco-allemand d’Aix-la-Chapelle met en danger la relation franco-allemande, Communiqué de presse de « Mouvance France » / Les préparations de guerre en Europe continuent : « Integrity Initiative » et « Traité d’Aix-la-Chapelle », par Karl Müller / Qui est-elle en réalité cette UE exigeante ? La Suisse ne doit plus se soumettre au chantage, par Dieter Sprock / L’autre face de la médaille. Avenant à l’initiative contre le mitage, par Marianne Wüthrich / Votation sur l’initiative pour l’autodétermination : Quo vadis, démocratie directe ? / Le syndrome d’adaptation conduit-il à l’obéissance selon le courant dominant ?, par Marita Koch / Faire opposition est une nécessité !