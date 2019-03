Twee weken geleden kroonde Washington Juan Guaidó als president van Venezuela, hoewel hij niet eens aan de presidentsverkiezingen had deelgenomen, en president Maduro onwettig had verklaard, hoewel hij volgens de wet was gekozen, en zijn deportatie naar Guantánamo van tevoren aankondigde.

Vorige week kondigde Washington de opschorting van het INF-verdrag aan, waarbij Rusland de schuld kreeg van deze beslissing, waarmee een nog gevaarlijkere fase in de nucleaire wapenwedloop werd geopend.

Deze week ging Washington nog een stap verder. Op 6 februari, onder Amerikaans bevel, breidde de NAVO opnieuw uit met de ondertekening van het protocol van toetreding door Noord-Macedonië als zijn 30e lid.

We weten niet welke stap Washington volgende week wil zetten, maar we weten wel welke kant het op zal gaan - een steeds snellere opeenvolging van gewelddaden waarmee de VS en de andere Westerse mogendheden proberen unipolaire overheersing te behouden in een wereld die snel multipolair wordt.

Deze strategie - niet een uitdrukking van kracht maar van zwakte, hoewel niet minder gevaarlijk - vertrapt de meest elementaire regels van het internationaal recht. Het symbolische voorbeeld is de goedkeuring van nieuwe sancties tegen Venezuela, met de «bevriezing» van 7 miljard dollar van de staatsoliemaatschappij, met het verklaarde doel om Venezuela te beletten, het land dat de grootste oliereserves ter wereld heeft, van het exporteren van olie.

Venezuela is niet alleen een van de zeven landen in de wereld met reserves aan coltan, het is ook rijk aan goud, met reserves die worden geschat op meer dan 15.000 ton, gebruikt door de staat om sterke valuta aan te schaffen om medicijnen, voedselproducten te kopen en andere goederen voor eerste levensbehoefte.Om dit te voorkomen heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën, samen met de ministers van Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de Europese Unie en Japan, een geheime operatie van «internationale onteigening» uitgevoerd (gedocumenteerd door de krant Il Sole 24 Ore). Het zonderde 31 ton goudstaven van de Venezolaanse staat af - 14 ton werd opgeslagen bij de Bank of England en nog 17 ton werd overgedragen aan die bank door de Deutsche Bank, die ze had ontvangen als garantie voor een lening, volledig terugbetaald door Venezuela in sterke valuta. Dit was een diefstal met koude gezichten, in de stijl van wat in 2011 leidde tot de «bevriezing» van 150 miljard dollar van de soevereine fondsen van Libië (waarvan het grootste deel nu is verdwenen), met dit verschil dat de diefstal van Venezolaans goud in het geheim was geïmplementeerd.

Het doel is hetzelfde: de economische wurging van de doel staat om de ineenstorting te versnellen, door inwendige oppositie aan te moedigen, en, als dat niet genoeg is, een militaire aanval van buitenaf.

Met dezelfde minachting voor de meest elementaire gedragsregels in internationale overeenkomsten beschuldigen de Verenigde Staten en hun bondgenoten Rusland ervan het INF-verdrag te schenden, zonder enig bewijs te leveren, terwijl ze de door Moskou uitgezonden satellietfoto’s negeren die bewijzen dat de Verenigde Staten begonnen met de voorbereiding van de productie van nucleaire raketten die verboden zijn door het Verdrag, op een site die toebehoort aan Raytheon, twee jaar voordat ze Rusland beschuldigden van het overtreden van het Verdrag.

Tot slot, wat betreft de komende uitbreiding van de NAVO, die morgen zal worden ondertekend, mogen we ons herinneren dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker in 1990, de dag vóór de ontbinding van het Warschau Pact, de president van de USSR, Michail Gorbatsjov, verzekerde dat « De NAVO zal zelfs geen centimeter naar het oosten uitbreiden ». In twintig jaar tijd, nadat de Joegoslavische Federatie door oorlogshandelingen is gesloopt, is de NAVO gegroeid van 16 naar 30 staten, die zich steeds verder naar het oosten uitstrekken richting Rusland.