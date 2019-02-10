شبكة فولتير

إيطاليا استخدمت الفيتو ضد اعتراف الاتحاد الأوروبي ب خوان غوايدو

شبكة فولتير
+

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد اعتراف الاتحاد الأوروبي برئيس فنزويلا المؤقت، خوان غوايدو، في مجلس وزراء الخارجية المنعقد في 31 كانون ثاني-يناير 2019 في رومانيا.

ومع ذلك، لم تأخذ كل من إسبانيا، والمملكة المتحدة، والنمسا، والسويد، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والبرتغال، هذا الفيتو في الحسبان، واعترفت تباعًا بشرعية خوان غوايدو.

الجدير بالذكر أن معارضة الرئيس مادورو قد فازت في الانتخابات البرلمانية لعام 2015، بأغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، فاز نيكولا مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 مرة أخرى. هناك شرعية مزدوجة ليس لها حل دستوري. برفض هذا الموقف، زعمت المعارضة أن الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، وهذا غير صحيح. ثم راحت تجادل بعد ذلك بالمادة 233 من الدستور، مدعية بأن رئيس الجمعية الوطنية هو رئيس الجمهورية المؤقت، وهذا أيضاً غير صحيح.

تستخدم الولايات المتحدة تناقض الناخبين الفنزويليين، ليس للإطاحة بالشافيزيين (نسبة للرئيس الراحل شافيز)، لتهيئة الظروف للتدخل العسكري الخارجي، ضد الدولة الفنزويلية.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “إيطاليا استخدمت الفيتو ضد اعتراف الاتحاد الأوروبي ب خوان غوايدو”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 شباط (فبراير) 2019, www.voltairenet.org/article205133.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

باريس وبرلين
باريس وبرلين
بقلم تييري ميسان
السياسة الدينية لواشنطن
السياسة الدينية لواشنطن
بقلم تييري ميسان
حرب مالية على سورية
حرب مالية على سورية
بقلم تييري ميسان