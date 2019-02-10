فرنسا تضغط على مصر ضد سوريا

من المرجح بحسب وزير الخارجية سامح شكري، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الحياة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد مارس ضغوطاً على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن مصر قد تخلت عن فكرة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.