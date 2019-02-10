من المرجح بحسب وزير الخارجية سامح شكري، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الحياة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد مارس ضغوطاً على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
ويبدو أن مصر قد تخلت عن فكرة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
ترجمة
سعيد هلال الشريفي
من المرجح بحسب وزير الخارجية سامح شكري، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الحياة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد مارس ضغوطاً على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
ويبدو أن مصر قد تخلت عن فكرة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
ترجمة
سعيد هلال الشريفي
المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي
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مصادر : “فرنسا تضغط على مصر ضد سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 شباط (فبراير) 2019, www.voltairenet.org/article205134.html
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