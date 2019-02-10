شبكة فولتير

فرنسا تضغط على مصر ضد سوريا

شبكة فولتير
+

من المرجح بحسب وزير الخارجية سامح شكري، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الحياة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد مارس ضغوطاً على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ويبدو أن مصر قد تخلت عن فكرة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “فرنسا تضغط على مصر ضد سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 10 شباط (فبراير) 2019, www.voltairenet.org/article205134.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

باريس وبرلين
باريس وبرلين
بقلم تييري ميسان
السياسة الدينية لواشنطن
السياسة الدينية لواشنطن
بقلم تييري ميسان
حرب مالية على سورية
حرب مالية على سورية
بقلم تييري ميسان
تركيا تدين الصين
تركيا تدين الصين
شبكة فولتير
 
الأخــوة الإنســانيةمن أجل السلام العالمي والعيش المشترك
الأخــوة الإنســانيةمن أجل السلام العالمي والعيش المشترك
بقلم أحمد الطيب,البابا فرنسيس, شبكة فولتير
 