安德烈·帕鲁比

在北马其顿签署成员国议定书，成为北约第30个成员国的第二天，乌克兰做了一件前所未有的事情：它在其宪法中加入了同时正式加入北约和欧盟的协议。

2019年2月7日，在彼得·罗波罗申科总统的提案中，基辅议会以334票赞成，35票反对，16票弃权，通过了这些宪法修正案。波罗申科总统是寡头，通过掠夺公共财产致富，又一次成为总统候选人。

引言宣布“乌克兰向欧洲-大西洋一体化的不可逆转运动”；第85条和第116条规定，“获得乌克兰的北约和欧盟正式成员资格”是议会和政府的基本职责；第102条规定，“乌克兰总统是该国旨在获得北约和欧盟正式成员资格的战略的保证人。”

在乌克兰宪法中加入正式加入北约的条款，会带来一些非常严重的后果。

在内部，它通过排除任何替代方案，使乌克兰的未来与这一选择疏远，并实际上取缔任何可能反对“国家战略决策”的党派或个人。中央选举委员会已经禁止乌克兰共产党主席彼得·罗西蒙内科参加将于3月举行的总统选举。

在乌克兰宪法中引入正式加入北约的条款，最积极的尤其是议会主席安德烈·帕鲁比 [1]。1991年，他以阿道夫·希特勒的国家社会主义党为榜样，成为了乌克兰民族国家社会主义党的联合创始人；在2014年美国/北约指挥下的马鞍丹政变期间，以及在奥德萨大屠杀中，他是新民族国家社会主义准军事组织的领导人 [2]；乌克兰国家安全和国防委员会的领导人，其中：与亚速尔营[3]和其他新民族国家社会主义部队一起，在该国东部袭击了乌克兰的俄罗斯籍平民，并使用他的中队进行了残忍的虐待行为，以真正的民族国家社会主义风格掠夺政治总部和其它东西。

在国际层面上，我们应该记住乌克兰已经与北约有了联系，它是北约的合作伙伴：例如，亚速军营，其民族国家社会主义特征是由党卫军帝国师的徽章复制而成的，已经转变为一个特种作战团，装备装甲车，并且由美国从维森斯调到乌克兰，并得到其他北约成员国支持的第173空降师进行训练。

由于俄罗斯被北约指控非法吞并克里米亚，并对基辅发动军事行动，如果乌克兰正式加入北约，根据第5条，该联盟的30个其他成员国将有义务通过立即、单独和达成协议的方式“协助遭受攻击的一方或多方，采取各方认为必要的任何行动，包括使用武装力量”。

换句话说，他们必须与俄罗斯开战。

修改乌克兰宪法所带来的这些危险影响——无疑是美国和北约的战略——这已经在政治和媒体上保持沉默。包括意大利议会在内，该议会于2017年与乌克兰议会达成了一项协议，由劳拉·博尔德里尼和安德烈·帕鲁比支持。因此，意大利共和国（源于反法西斯和民族国家社会主义），与一个在乌克兰创造了类似于20世纪20年代法西斯主义和30年代民族国家社会主义到来的局面的政权，之间的合作得到了加强。