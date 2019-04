Kaksi viikkoa sitten Washington kruunasi Juan Guaidon Venezuelan presidentiksi vaikka hän ei ollut ollut edes ehdokkaana presidentinvaaleissa, ja julisti laillisesti valitun presidentti Maduron laittomaksi, ja ilmoittivat hänen pakkosiirrostaan Guantanamoon.

Viime viikolla Washington ilmoitti eroavansa INF-sopimuksesta syyttäen Venäjää päätöksestään, aloittaen täten vielä vaarallisemman vaiheen ydinasevarustelussa.

Tällä viikolla Washington meni vielä askelta pitemmälle. Yhdysvaltain komennossa NATO laajeni entisestään liittäen allekirjoituksellaan 6. helmikuuta Pohjois-Makedonian jäseneksi numero 30.

Emme tiedä miten Washington aikoo edetä ensi viikolla, mutta tiedämme, millaiseen suuntaan se on menossa – yhä nopeammin tapahtuviin voimannäyttöihin, joilla Yhdysvallat ja muut länsivallat pyrkivät pitämään kiinni keskitetystä valta-asemastaan maailmassa, jossa valta on nopeasti hajautumassa.

Tämä strategia – ei vahvuuden vaan heikkouden ilmaus, vaikka silti vaarallinen – polkee kaikkein alkeellisimpia kansainvälisen lain sääntöjä. Tästä näyttävin esimerkki ovat uudet Venezuelaan kohdistetut sanktiot, valtion öljy-yhtiölle kuuluvien 7 miljardin dollarin jäädyttäminen ilmoittaen tarkoitukseksi estää maailman suurimmat öljyvarannot omaavaa Venezuelaa viemään maasta öljyä.

Venezuela on yksi maailman seitsemästä maasta, joissa on kolumbiittia. Venezuelalla myös runsaasti kultaa, arviolta yli 15,000 tonnia, ja valtio käyttää sitä turvatakseen vahvan valuutan, jolla hankkia lääkkeitä, elintarvikkeita ja muita perustarvikkeita. Tämän estääkseen Yhdysvaltain valtiovarainministeriö yhdessä Euroopan ministereiden sekä EU:n ja Japanin keskuspankkien johtajien kanssa toteutti salaisen “kansainvälisen pakkolunastusoperaation” (tästä uutisoi Il Sole 24 Ore). 31 tonnia Venezuelan valtion kultaharkkoja takavarikoitiin – Bank of England varastoi 14 tonnia ja Deutsche Bank siirsi tälle pankille vielä 17 tonnia lisää. Ne se oli saanut ne taatakseen lainan, jonka Venezuela maksoi kokonaan vahvassa valuutassa. Tämä oli kylmäverinen varkaus, samantyyppinen kuin se, joka 2011 oli johtanut Libyan riippumattomien 150 miljardin varojen jäädyttämiseen (joista suurin osa nyt on kadonnut) – sillä erolla, että Venezuelan kultavarkaus on toteutettu salassa.

Tavoite on sama – kohteen talouden kiristäminen sen romahduttamisen nopeuttamiseksi, maan sisäisen opposition lietsominen, ja jos se ei riitä, ulkoa tuleva sotilaallinen hyökkäys.

Samanlaisella ylenkatseella alkeellisimpiin käyttäytymissääntöihin kansainvälisten sopimusten suhteen Yhdysvallat ja sen liittolaiset syyttävät Venäjää INF-sopimuksen rikkomisesta ilman pienintäkään todistetta, eivätkä välitä Moskovan näyttämistä satelliittikuvista, jotka todistavat Yhdysvaltojen aloittaneen sopimuksessa kiellettyjen ydinaseiden valmistuksen Raytheonille kuuluvalla alueella kaksi vuotta ennen kuin ne syyttivät Venäjää sopimuksen rikkomisesta.

Nyt kun Nato on allekirjoittamassa tulevasta laajennuksesta meidän olisi syytä muistaa, että 1990, päivää ennen Varsovan sopimuksen purkamista, Yhdysvaltain ulkoministeri James Baker vakuutti Neuvostoliiton presidentti Mikhail Gorbatsoville, että “Nato ei laajennu tuumaakaan itään päin”. 20 vuodessa, tuhottuaan Jugoslavian sotatoimilla, Nato on kasvanut 16:sta 30:een jäsenmaahan, laajentuen yhä kauemmaksi itään Venäjää kohti.