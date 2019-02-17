NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Romanya Başbakanı Dacian Ciolos, Deveselu’daki ABD askeri üssünü ziyaret ederken (Mayıs 2016)

Her şey, Rus askeri analisti Pavel Felgehauer ile Radio Free Europe’un Romence yayın yapan bölümü (ABD tarafından finanse edilen) için gerçekleştirilen özel söyleşinin yayınlamasıyla başladı [1]. Biyokimyacı olan ve askeri eğitim almamış olan Felgenhauer, Rusya’da ABD yanlısı bir gazetecidir. Söyleşi, Felgenhauer’in Rusların Kinzhal füzeleriyle donatılan MiG-31K uçaklarının Romanya’yı vurmak üzere özel olarak tasarlandığı ve konuşlandırıldığını söylemek zorunda bırakıldığı bir Fake News’tur. Romanya, Deveselu’da ABD anti-balistik füze kalkanına ev sahipliği yapmaktadır.

Hizmetkar medyalar ve ABD’li mevkidaşlarından emir alan Romanya istihbarat servisleri tarafından yerleştirilen insanlar sayesinde bu haber, Romanya’da gerçek bir histeriye yol açmak üzere yayıldı ve abartıldı. Basın, şiddetle Rusya’yı ülkeye saldırmak üzere olmakla suçlamaktadır. Öte yandan, şahsen Romanyalıların hiçbir şekilde korkmaları gerektiğine inanıyorum. Aynı görüş, Bükreş’teki Rus Büyükelçisi Baleri Kuzmin tarafından da dile getirilmiştir.

Çünkü aslında, Rusya, Romanya’ya saldırmak için nükleer savaş başlığıyla donanmış bir Kinzhal füzesi kullanmayacaktır. Bu hipersonik füze, Deveselu tesisinden çok daha önemli hareketli hedefleri etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Örneğin, ABD uçak gemileri etrafında oluşturulan deniz taarruz grupları gibi.

Romanya medyasının hayal ettiği Rusya’nın büyük « saldırısının » nasıl işleyeceğini ayrıntılarıyla inceleyelim.

ABD anti-balistik füze sistemi, Romanya kırsalının ortasında, Deveselu’da bulunmaktadır. Karadeniz kıyılarından Deveselu’ya kadar olan arazi, engebesiz ve düzdür. Kırım’dan Romanya sahiline 220 ila 310 km mesafe vardır. Kırım’da, 4 x 8 adet S-400 fırlatma sistemi kuruldu ve bunlar 380 km mesafedeki bir hava hedefini vurabilecek yetenektedir.

Kırım dağlarının 1500 metreyi aşan zirvelerinde yüksek algılama gücüne sahip radarlar bulunmaktadır. Bu radarlar, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına kadar 300 hava aracını (helikopter, uçak, seyir füzesi ve balistik füze) izleyebilir. Denizden veya Romanya ovasından 800 km/saat hızla uçan bir Tomahawk füzesinin takip edilmesi çok kolaydır.

Kırım’daki S-400 taburları, diğer orta ve kısa menzilli füzelerin yanı sıra, Polyana D4M1 olarak adlandırılan hava sahası yönetim ağı üzerinden çalışmaktadır. Polyana D4M1, Rus gözlem uydularından ve A-50’den (AWACS’ın eşdeğeri) Deveselu’dan Tomahawk füzesinin fırlatılmasına ilişkin bilgi alır. 2019 yılında Rusya, Sivastopol’da 2.500 km menzilli ve erken uyarı kabiliyetine sahip yeni bir radar istasyonu işletmeye başlayacaktır.

Sonuç olarak, Rusya’nın, Tomahawk seyir füzeleriyle donanmış olsa da, ABD’nin Deveselu tesisini vurma ihtiyacında değildir. Çünkü Rus hedeflerine gönderilen bu füzeler, fırlatıldıkları anda algılanacak ve Romanya karasularını terk eder etmez vurulacaklardır.