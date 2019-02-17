Voltaire İletişim Ağı

Çin, İngiliz tehditlerine sert tepki verdi

Voltaire İletişim Ağı
+

Çin hükümeti, Başbakan Yardımcısı Hu Şunhua ile İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson arasında yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

Williamson, Royal United Services İnstitute’te (RUSİ) yaptığı konuşmada, Beijing’e « saldırgan tutumunu bedelini ödetmek » için Çin Denizi’ne bir uçak gemisi gönderme tehdidinde bulunmuştu [1].

Bu görüşmenin iptali, Birleşik Krallık’ı 10 milyar Sterlin’i aşan bir pazara erişimini sağlayacak bir ticari anlaşmadan mahrum edecektir [2].

Başbakan Theresa May, Savunma Bakanı ile farklı düşündüğünü ortaya koydu. İngiliz uçak gemisinin ancak 2021 yılında Asya’yı ziyaret edeceğini ve izleyeceği rotanın zamanı gelince Downing Street tarafından onaylanacağını belirtti.

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Gavin Williamson at RUSI”, by Gavin Williamson, Voltaire Network, 11 February 2019.

[2] “TRADE FURY: Defence Secretary Gavin Williamson accused of blowing access to Chinese markets worth billions”, Kate Ferguson, The Sun, February 14, 2019.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Çin, İngiliz tehditlerine sert tepki verdi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 17 Şubat 2019, www.voltairenet.org/article205223.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

CİA, Çin'e baskı yapmak için Türkiye'yi kullanıyor
Paris ve Berlin'in yakınlaşması
Paris ve Berlin’in yakınlaşması
yazan Thierry Meyssan
Venezüella ve komşuları yaklaşan savaşta ayakta kalabilirler mi?