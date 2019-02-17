Çin, İngiliz tehditlerine sert tepki verdi

Çin hükümeti, Başbakan Yardımcısı Hu Şunhua ile İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson arasında yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

Williamson, Royal United Services İnstitute’te (RUSİ) yaptığı konuşmada, Beijing’e « saldırgan tutumunu bedelini ödetmek » için Çin Denizi’ne bir uçak gemisi gönderme tehdidinde bulunmuştu [1].

Bu görüşmenin iptali, Birleşik Krallık’ı 10 milyar Sterlin’i aşan bir pazara erişimini sağlayacak bir ticari anlaşmadan mahrum edecektir [2].

Başbakan Theresa May, Savunma Bakanı ile farklı düşündüğünü ortaya koydu. İngiliz uçak gemisinin ancak 2021 yılında Asya’yı ziyaret edeceğini ve izleyeceği rotanın zamanı gelince Downing Street tarafından onaylanacağını belirtti.